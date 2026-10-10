പഴയ സാരി പുതിയ രീതിയിൽ; വസ്ത്രാലങ്കാര മേഖലയില് വിസ്മയം തീർത്ത് സിന്ധു രാമചന്ദ്രന്
പഴയ സാരിയിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും പെയിൻ്റിങും മാച്ചിങ്ങ് നിറങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവ പുത്തനായി പുനരുപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് സിന്ധു.
Published : October 10, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 5:19 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു
കണ്ണൂര്: പഴയ സാരിയും വസ്ത്രങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു കളയണ്ട. അല്പം കലാവാസനയുണ്ടെങ്കില് അത് വീണ്ടും മികച്ചതായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? അത് അറിയണമെങ്കിൽ സിന്ധു രാമചന്ദ്രൻ്റെ വീട്ടിലെത്തണം. ഗതകാല സ്മരണകളിലെ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും പെട്ടിയിലടച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാല് അല്പം നരച്ചതായാല് പോലും അതിന് പരിഹാരമുണ്ട്.
കസവുകള് മാറ്റി വില്ക്കുന്നതിന് പകരം അതില് അൽപം പെയിൻ്റിങോ മാച്ചിങ് നിറങ്ങളോ നല്കി പുനരൂപയോഗിക്കാം. വസ്ത്രാലങ്കാര മേഖലയില് ഇത്തരം പരീക്ഷണം നടത്തി വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റ് പള്ളൂര് മാര്വല് റോഡിലെ ' അഭയം ' വീട്ടിലെ സിന്ധു രാമചന്ദ്രന്.
മൊബൈലിലും ടെലിവിഷനിലും നോക്കി വെറുതേ സമയം കളയുന്നവര്ക്ക് സിന്ധു ഒരു പാഠമാണ്. ചൊക്ലി ഓറിയൻ്റല് സ്കൂൾ ബയോളജി അധ്യാപകനായ അച്ഛന് എന്. രാമചന്ദ്രന് മാസ്റ്ററുടെ പഠനകാലത്തെ വരകളാണ് സിന്ധുവിനെ സ്വാധീനിച്ചത്. ഏഴാം ക്ലാസില് പഠിക്കുമ്പോള് സഹപാഠി പുസ്തകത്തില് വരച്ച ചിത്രങ്ങള് പ്രേരണയായി. ആ പ്രേരണകളിപ്പോൾ സിന്ധുവിനെ ഒരു ഡിസൈനറാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
ഹോബിയെ വരുമാന മാര്ഗ്ഗമാക്കണമെന്ന് സിന്ധു
തലശ്ശേരിയില് നിന്നും ഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞ് മുംബൈയില് ജോലി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ഡ്രസ്സ് ഡിസൈനിങ് ആരംഭിച്ചത്. ശേഷം പെയിൻ്റ് ആര്ട്ടിലൂടെ സാരിയിലും ബ്ലൗസിലും ഡിസൈന് ചെയ്ത് കലാമേന്മ തെളിയിച്ചു.
തങ്ങളുടെ ഹോബിയെ ഒരു വരുമാനമാര്ഗ്ഗം കൂടിയാക്കാന് സ്ത്രീകള് തയ്യാറാവണമെന്നാണ് സിന്ധുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ചാലക്കര സ്റ്റുഡൻ്റ് ആൻ്റ് വര്ക്കിങ് വുമണ്സ് ഹോസ്റ്റല് ഇന് ചാര്ജായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സിന്ധു വീട്ടില് വച്ച് ഡിസൈനിങ്ങിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.
പഴയ സാരികളിലും മറ്റുമായി രൂപ കല്പന ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ തുണികള് സ്വന്തം വാങ്ങിച്ച് അതില് ഡിസൈന് ചെയ്യുന്നു. ഫാബ്രിക്ക് പെയിൻ്റിങ്ങിലും സാറ്റന് റിബണ് കൊണ്ടും സാരികളിലും മറ്റും മികവുള്ള രൂപ കല്പനയാണ് സിന്ധുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. തുണികളില് പുത്തന് വര്ണ്ണങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിലും സിന്ധു മികവ് തെളിയിച്ചു.
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അല്പം കാലാബോധമുള്ളവര് ഈ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നാണ് സിന്ധു പറയുന്നത്. കവിതാരചനയിലും സിന്ധു തത്പരയായിരുന്നു. കവിതയെഴുതി നിത്യചൈതന്യയതി, കൈതപ്രം ദാമോദരന് നമ്പൂതിരി എന്നിവരില് നിന്നും പ്രശംസയും നേടിയിരുന്നു. ആകാശവാണിയിലും കവിത പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ബിസിനസ്സില് താത്പര്യമുളള സിന്ധു ഡിസൈനിങിലാണ് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്.
പഴയ സാരികൾ പുതുതായി മാറ്റിയെടുക്കാം. കളർ മങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ കളർ കൊടുക്കുകയും പുതിയ വർക്കുകൾ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നും പഴയ സാരികൾ പുതിയതാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക സന്തോഷമാണെന്നും സിന്ധു പറയുന്നു. പെയിൻ്റിങ്സിൽ കൂടുതൽ താത്പര്യം ലാന്ഡ് സ്കേപിനോടാണ്. മൊബൈൽ നോക്കി ഒരുപാട് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം കലാവാസനകൾ ചെയ്താൽ അതിന് പുതുമയുണ്ടെന്നും അതിനായി യുവതലമുറ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
വസ്ത്രാലങ്കാര മേഖലയിൽ നിരവധി പേർ
വസ്ത്രാലങ്കാരം ഉത്തമമായ ഒരു കലയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് വസ്ത്രമായ സാരിയിലും ബ്ലൗസിലും മാത്രമല്ല ചുരിദാര്, കുര്ത്ത എന്നിവയിലും ആകര്ഷകമായ രീതിയില് രൂപ കല്പന ചെയ്യുന്നത് വസ്ത്രാലംങ്കാര മേഖലയില് വര്ധിച്ചു വരികയാണ്.
ആധുനിക രീതിയില് ഫാഷന് ഡിസൈന് പഠനം വളര്ന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ തനത് രീതി പൂര്ണ്ണമായും ഇല്ലാതെയായിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെ പ്രാഥമിക കോഴ്സുകളില് ചേര്ന്നും അല്ലാതേയും സ്വന്തം ഭാവനക്കനുസരിച്ച് വസ്ത്രങ്ങള് രൂപ കല്പന ചെയ്ത് സ്വയം വരുമാനം കണ്ടെത്തിയവര് നിരവധിയാണ്.
കേരളത്തിലെ പുഷ്പങ്ങള്, കലാരൂപങ്ങള്, ചുവര് ചിത്രങ്ങള്, ശില്പങ്ങള് എന്നിവയെ ആധാരമാക്കി ഈ രംഗത്ത് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം സംഭാവനകള് നല്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പാര്ട്ടി വെയറുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാരിയിലും കുര്ത്തയിലുമൊക്കെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം തുടിച്ചു നില്ക്കുന്ന രീതിയില് വേറിട്ട വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങള് ചടങ്ങുകളിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുന്നു.
കലയും സംസ്ക്കാരവും സമന്വയിക്കുന്ന വസ്ത്രാലങ്കാര മേഖല സവിശേഷമായ തൊഴില് രംഗം കൂടിയായി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്.
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