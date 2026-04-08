നിശബ്‌ദതയുടെ വോട്ടുതേടലിൽ സജീവമായി എറണാകുളത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാനാർഥികൾ

കളമശേരി, ആലുവ, വൈപ്പിൻ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികളായ പി. രാജീവ്, എം.എ ബ്രഹ്മ രാജ്, ടോണി ചമ്മണി തുടങ്ങിയവർ നിശബ്‌ദ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 SILENT CAMPAIGN IN ERNAKULAM P RAJEEV ASSEMBLY ELECTION
Silent Campaign by LDF candidate P Rajeev (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 8, 2026 at 6:52 PM IST

എറണാകുളം: പരസ്യപ്രചാരണത്തിൻ്റെ ആവേശമിറങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിശബ്‌ദതയുടെ വോട്ടുതേടൽ സജീവമായി. ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാനാർഥികളെല്ലാം വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ദിവസമായ ബുധനാഴ്‌ച വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കിയും വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ടും സജീവമായിരുന്നു. കളമശേരി, ആലുവ, വൈപ്പിൻ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികൾ രാവിലെ മുതൽ പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു.

കളമശേരിയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പി. രാജീവ്

കളമശേരി മണ്ഡലത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി പി. രാജീവ് പഴയ സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. രാവിലെ മരണവീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അനുശോചനം അറിയിച്ച അദ്ദേഹം, ഉച്ചയോടെ മഞ്ഞുമ്മൽ ശ്രീകൃഷ്‌ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. ഭാര്യ വാണി കേസരി, മക്കളായ ഹൃദ്യ, ഹരിത എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

നിശബ്‌ദതയുടെ വോട്ടുതേടലിൽ സജീവമായി പ്രമുഖ സ്ഥാനാർഥികൾ (ETV Bharat)

വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടം മുതൽ തനിക്ക് സുപരിചിതമായ നാട്ടുകാരുമായി കുശലം പറഞ്ഞും പ്രസാദ സദ്യയിൽ പങ്കെടുത്തുമാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിത്. ഭാര്യയുടെ സഹപ്രവർത്തകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയത് ആവേശം പകർന്നു. സെൽഫിയെടുക്കാനെത്തിയ യുവാക്കൾക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുമായി സംസാരിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്.

നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ഗൃഹസമ്പർക്കവുമായി എം.എ ബ്രഹ്മ രാജ്

ആലുവ മണ്ഡലത്തിലെ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർഥി എം.എ ബ്രഹ്മ രാജ് സ്വന്തം പഞ്ചായത്തായ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രചാരണം നടത്തിയത്. മേയ്ക്കാടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം വോട്ടർമാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ട് കേട്ടറിഞ്ഞു. വികസന വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചും കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പര്യടനം.

ആഘോഷപൂർവ്വമായ സ്വീകരണങ്ങളില്ലാതെ, പ്രവർത്തകരുടെ ചെറിയ സംഘത്തോടൊപ്പം ലളിതമായ രീതിയിലായിരുന്നു ബ്രഹ്മ രാജിൻ്റെ ഗൃഹസമ്പർക്കം. വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
വൈപ്പിനിൽ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളുമായി ടോണി ചമ്മണി

വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ടോണി ചമ്മണി വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയായിരുന്നു നിശബ്‌ദ പ്രചാരണം സജീവമാക്കിയത്. രാവിലെ മുതൽ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം സമുദായ നേതാക്കളെയും മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികളെയും കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

സെൻ്റ് ആൽബർട്ട് കോളേജിലെ തൻ്റെ പ്രിയ അധ്യാപകൻ്റെ വസതി സന്ദർശിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടിയത് പ്രചാരണത്തിനിടയിലെ വൈകാരിക നിമിഷമായി. മരണവീടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ആശ്വാസം പകർന്നും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തുമാണ് അദ്ദേഹം നിശബ്‌ദ പ്രചാരണ ദിവസം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.

വോട്ടർമാരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് യു.ഡി.എഫ് ക്യാമ്പ്.
പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിച്ചെങ്കിലും വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും. നാളെ ജനവിധി തേടാനിരിക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിശബ്‌ദ പ്രചാരണം തുടരുകയാണ്.

