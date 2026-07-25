സിക്കിം തുരങ്ക ദുരന്തം: അനീഷ് മോഹൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു; സംസ്കാരം ഇന്ന്
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സിക്കിമിലെ എൻഎച്ച്പിസി ടീസ്റ്റ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലുമായി അനീഷ് മോഹനെ കാണാതായത്
Published : July 25, 2026 at 7:36 AM IST
കോട്ടയം: സിക്കിമിൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കം തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച പാമ്പാടി പത്താഴക്കുഴി സ്വദേശി അനീഷ് മോഹൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. രാവിലെ 7.30ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ച ഭൗതികശരീരം കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം.
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സിക്കിമിലെ എൻഎച്ച്പിസി ടീസ്റ്റ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലുമായി അനീഷ് മോഹനെ കാണാതായത്. നാലു ദിവസത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് റോഡ് മാർഗം ഉച്ചയോടെ കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചു. നോർക്കയുടെ ഇടപെടലിൽ സജ്ജീകരിച്ച മൊബൈൽ യൂണിറ്റിൽ വൈകിട്ട് 3.30ഓടെ മൃതദേഹം എംബാം ചെയ്തു. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് കോട്ടയത്തെ വീട്ടിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് സൗകര്യവും നോർക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെയും നോർക്കയുടെയും ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടികൾ അതിവേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കണ്ണീരായി വിയോഗം
ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ വിയോഗമാണ് അനീഷ് മോഹൻ്റേത്. ആറു മാസം മുൻപ് ഇളയ കുട്ടിയുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി നാട്ടിൽ എത്തിയത്. ഓണത്തിന് വീട്ടിൽ വരുമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞാണ് അന്ന് സിക്കിമിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. 16 വർഷമായി കോർപറേഷനിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ഹരിയാനയിലായിരുന്ന അനീഷ് ഏഴു മാസം മുൻപാണ് സ്ഥലംമാറ്റത്തെത്തുടർന്ന് സിക്കിമിൽ എത്തിയത്. എൻഎച്ച്പിസി സിക്കിം യൂണിറ്റ് മാനേജരും സീനിയർ ജിയോളജിസ്റ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭാര്യ സംഗീതയും മക്കളായ അർണവ്, കാർത്യായനി എന്നിവരും എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലാണ് താമസം. പിതാവ് ടികെ മോഹനനും അമ്മ അമ്മിണിക്കുട്ടിയും മകൻ്റെ മടങ്ങിവരവിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദുരന്തവാർത്ത എത്തിയത്.
അപകട കാരണം മീഥൈൻ വാതകം
സിക്കിമിലെ നാംചി ജില്ലയിലുള്ള സമർഡൂങ്ങിൽ എൻഎച്ച്പിസിയുടെ ടീസ്റ്റ സ്റ്റേജ് ആറ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള തുരങ്കനിർമാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പാറയിടുക്കളുടെ കാഠിന്യം, ജലാംശം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘത്തിലായിരുന്നു അനീഷ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. തുരങ്കത്തിനായി പാറ തുരന്നപ്പോൾ ഉള്ളിലെ പ്രകൃതിദത്ത മീഥൈൻ വാതകം ചോർന്നത് മൂലമുള്ള സ്ഫോടനത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയുമായിരുന്നു. തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ മീഥൈൻ വാതകവും ചെളിയും വെള്ളവും നിറഞ്ഞത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. ചിലയിടങ്ങളിൽ കാൽമുട്ടോളം ചെളിയുണ്ടായിരുന്നതായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി.
ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്. അനീഷ് ഉൾപ്പെടെ 25 പേരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതിനോടകം കണ്ടെടുത്തു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും സിക്കിം സർക്കാർ നാലു ലക്ഷം രൂപയും എൻഎച്ച്പിസി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കാൻ സിക്കിം സർക്കാർ പ്രത്യേക ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.
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