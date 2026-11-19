ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിൽ ദിശാസൂചകങ്ങൾ; സന്നിധാനം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പ്രഥമ അവലോകന യോഗം
അപ്പം, അരവണ കൗണ്ടർ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം പോകേണ്ടയിടത്ത് തീർഥാടകർ ഇരുദിശയിലേക്കും തിക്കിതിരക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ദിശാസൂചകം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : November 19, 2026 at 6:58 PM IST
പത്തനംതിട്ട: സന്നിധാനത്ത്, പമ്പയിലേക്കുള്ള വഴി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തീർഥാടകർക്ക് സഹായകമാവുന്ന വിധം കൂടുതൽ ദിശാസൂചകങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിന് തീരുമാനം. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല സന്നിധാനം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇന്ന് നടന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രഥമ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്.
അപ്പം, അരവണ കൗണ്ടർ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം പോകേണ്ടയിടത്ത് തീർഥാടകർ ഇരുദിശയിലേക്കും തിക്കിതിരക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ദിശാസൂചകം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൗണ്ടറുകളിലും പ്രസാദം, രസീത് എന്നിവ വേർതിരിച്ചറിയാൻ അറിയിപ്പ് വയ്ക്കാനും, വലിയ നട പന്തലിലെ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകളിൽ വിവിധ ഭാഷകളിൽ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി.
പി ആർ ഒ ഓഫിസിനോട് ചേർന്നുള്ള അനൗൺസ്മെൻ്റ് കേന്ദ്രത്തിന് വ്യക്തമായി മനസിലാകുന്ന വിധം അനൗൺസ്മെൻ്റ് എന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കും. പല കടകളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ വില വിവര പട്ടിക രേഖപ്പെടുത്തിയ ബോർഡ് കടയ്ക്കുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നാല് ഭാഷകളിലുള്ള വിലവിവരപ്പട്ടിക ബോർഡുകൾ തീർഥാടകർക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന വിധം വയ്ക്കണമെന്ന് കട ഉടമകളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ടെൻഡർ എടുത്ത കടകളിൽ പലതും തീർഥാടകർക്ക് സഞ്ചാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിധം പുറത്തേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നത് കർശനമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് തടയും. ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കുത്തക പാട്ട ഓഫിസർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തും. അരവണ കൗണ്ടറിനടുത്തും അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഉള്ള വഴിയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടിയെടുക്കും.
സന്നിധാനത്തെ എഫ് എസ് ടി പി പ്ലാൻ്റിൽ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരെ കൂടാതെ ദേവസ്വം മുൻകൈയെടുത്ത് 20 പേരെ അധികമായി നിയമിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ 10 വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങളെ കൂടി നിയോഗിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന മൂന്നു ദിവസത്തിനകം പ്ലാൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ സജ്ജമാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ദേവസ്വം ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ശബരിമല എ ഡി എം ദിലീപ് കെ കൈനകര അധ്യക്ഷൻ ആയി. ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ജെ. ജയദേവ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ പി എസ് ശാന്തകുമാർ ,ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് എം ബിപിൻ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സന്നിധാനത്തും പ്രധാന താവളങ്ങളിലും ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി മരക്കൂട്ടം, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തിലധികം യൂണിഫോം സേനാംഗങ്ങളെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കരുതൽ സേനയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
14 ഡിവൈ.എസ്.പി.മാരുടെ കീഴിലായാണ് സി.ഐ മുതൽ താഴേക്കുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിന്യാസം. സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസറുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫിസിൽ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. തിരക്ക് വിലയിരുത്തി അപ്പപ്പോൾ ഉള്ള നിർദേശങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് നൽകിവരുന്നു. ശരംകുത്തിയിൽ 76 പേരെയും ക്യൂ കോംപ്ലക്സിൽ 118 പേരെയും മരക്കൂട്ടത്ത് 100 സേനാംഗങ്ങളെയും വിവിധ ഷിഫ്റ്റുകളിലായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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