അവധിക്കാലം വരദാനമാക്കി നവനീതും നന്ദനയും; പ്രവേശനോത്സവ ദിനത്തിൽ സ്വന്തം സ്‌കൂളിന് 'തനിപ്പകർപ്പ്' സമ്മാനിച്ച് സഹോദരങ്ങൾ

നവനീതും നന്ദനയും നിർമ്മിച്ച സ്‌കൂളിൻ്റെ മോഡൽ (ETV Bharat)
Published : June 1, 2026 at 6:14 PM IST

ഇടുക്കി: വേനലവധിക്കാലം യാത്രകൾക്കും വിനോദങ്ങൾക്കുമായി മാറ്റിവെക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കിടയിൽ, തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വിസ്‌മയം തീർത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യദിനത്തിൽ സ്വന്തം സ്‌കൂളിൻ്റെ മനോഹരമായ മോഡൽ (തനിപ്പകർപ്പ്) നിർമ്മിച്ച് നൽകിയാണ് ഇവർ പ്രവേശനോത്സവത്തെ അവിസ്‌മരണീയമാക്കിയത്.

ഇടുക്കി എൻആർ സിറ്റി എസ്‌എൻവി സ്‌കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി നവനീതും എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി നന്ദനയുമാണ് ഈ അപൂർവ്വ ഉപഹാരത്തിന് പിന്നിൽ. രണ്ട് മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഇവർ തീർത്ത വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മോഡൽ പ്രവേശനോത്സവത്തിനെത്തിയ പൊതുജനങ്ങൾക്കും സഹപാഠികൾക്കും ഒരുപോലെ അത്ഭുതമായി മാറി. ഇടുക്കി സേനാപതി പഞ്ചായത്തിലെ മുക്കുടിൽ കാര്യാംകുന്നേൽ വീട്ടിൽ റെജിയുടെയും ജിഷയുടെയും മക്കളാണ് ഈ കൊച്ചു കലാകാരന്മാർ.

കൃത്യതയോടെയുള്ള രണ്ട് മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനം

അവധിക്കാലത്ത് വെറുതെയിരിക്കാതെ സർഗാത്മകമായി എന്തുചെയ്യാം എന്ന ആലോചനയാണ് സ്വന്തം സ്‌കൂളിൻ്റെ കെട്ടിടം കാൻവാസിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഇവരെ എത്തിച്ചത്. മക്കളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഒരുങ്ങി. ഒട്ടും കൃത്യത കുറയാതിരിക്കാൻ അവധിക്കാലത്ത് പലവട്ടം ഈ സഹോദരങ്ങൾ സ്‌കൂളിലെത്തുകയും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അളവുകളും ഘടനയും സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

മൾട്ടിവുഡ്, പേപ്പർ സ്ട്രോ, പ്ലൈവുഡ്, പെയിൻ്റുകൾ, പശ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് മാസത്തെ ക്ഷമയോടെയുള്ള അധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഈ തനിപ്പകർപ്പ് പിറവിയെടുത്തത്. "മക്കളുടെ ആഗ്രഹം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പൂർണ പിന്തുണ നൽകി ഒപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം സ്‌കൂളിന് കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്," എന്ന് കുട്ടികളുടെ മാതാവ് പ്രതികരിച്ചു.

വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആദരവ്

പ്രവേശനോത്സവ വേദിയിൽ സ്‌കൂൾ മാനേജർ ജെയിൻ, ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റർ ശ്രീനി കെആർ, പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് ഉല്ലാസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഈ സ്നേഹസമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങി. രാജാക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കിങ്ങിണി രാജേന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് മിടുക്കരായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി അനുമോദിച്ചു.

സ്‌കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റും അധ്യാപകരും വൻ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത്. "കുട്ടികളുടെ ഈ സർഗാത്മകത വരും തലമുറകൾക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. സ്‌കൂളിനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ഈ മോഡൽ എന്നും ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കും," എന്ന് സ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു.

പ്രതിഭ തെളിയിച്ച മുൻകാലങ്ങൾ

ഇതാദ്യമായല്ല ഈ സഹോദരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നത്. നവനീത് ത്രെഡ് പാറ്റേൺ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിക്കുകയും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വരെ സമ്മാനം നേടുകയും ചെയ്‌തിട്ടുള്ള പ്രതിഭയാണ്. സഹോദരി നന്ദനയാകട്ടെ മികച്ചൊരു ഗായികയും അഭിനേത്രിയുമാണ്.

ഇതിനോടകം അഞ്ചോളം മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങളിൽ നന്ദന വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. കലാരംഗത്തെ തങ്ങളുടെ മുൻപരിചയവും കൈവിരുതും തന്നെയാണ് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മോഡൽ നിർമ്മാണത്തിലും ഇവർക്ക് തുണയായത്. വരും തലമുറകൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഈ കൊച്ചു മിടുക്കരുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയെ കൈയടിയോടെയാണ് നാടും സ്‌കൂളും ഇപ്പോൾ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നത്.

