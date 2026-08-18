ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ്; പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ, പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാമെന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉറപ്പ്
സിബിൽ തകരാറുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 25-നകം പരിഹരിക്കാമെന്നും അതുവരെ എല്ലാവിധ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും നിർത്തിവയ്ക്കാമെന്നും അധികൃതർ രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകി.
Published : August 18, 2026 at 5:07 PM IST
വയനാട്: ശ്രീറാം ഫിനാൻസിലെ വ്യാജ വായ്പാ തട്ടിപ്പിലും സിബിൽ സ്കോർ തകർച്ചയിലും പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ. കൽപ്പറ്റ ശാഖയിലെ മാനേജറെ ഡിവൈഎഫ്ഐ കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധിച്ചു. സിബിൽ തകരാറുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 25-നകം പരിഹരിക്കാമെന്നും അതുവരെ എല്ലാവിധ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും നിർത്തിവയ്ക്കാമെന്നും അധികൃതർ രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് കൽപ്പറ്റ ശാഖ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന കോടികളുടെ വ്യാജ വായ്പാ തട്ടിപ്പിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട സാധാരണക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ രംഗത്തെത്തിയത്. വായ്പയെടുക്കാനായി ഉപഭോക്താക്കൾ നേരത്തെ നൽകിയ രേഖകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് പലരുടെയും പേരിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ വ്യാജ വായ്പകൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന സംശയം. എടുക്കാത്ത ലോണുകളുടെ പേരിലും ജാമ്യം നിന്നതിന്റെ പേരിലും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാധ്യത വരികയും സിബിൽ സ്കോർ നിലംപരിശാകുകയും ചെയ്തതോടെ നൂറുക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിവസേന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഒരു മാസം മുമ്പും സമാനമായ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും വെറുമൊരു സാങ്കേതിക തകരാർ മാത്രമാണിതെന്ന മറുപടി നൽകി അധികൃതർ തടി തപ്പുകയായിരുന്നു. കൽപ്പറ്റ ബ്രാഞ്ചിൽ മാത്രം 1500 ഓളം ആളുകളാണ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ ജാമ്യം നിന്നവരടക്കം 3000 പേർക്കാണ് നിലവിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാധ്യതയുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു വായ്പയെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അധികമായി മൂന്ന് വ്യാജ ലോണുകൾ വരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതായി കാട്ടി സിബിൽ സ്കോർ കുത്തനെ താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉപരോധ സമരത്തിലേക്ക് കടന്നത്. അതേസമയം ഫിനാൻസിൽ നടന്നത് തട്ടിപ്പല്ലെന്നും സാങ്കേതിക പിഴവ് മാത്രമെന്നും ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ അഡ്വ. സന്തോഷ് ജോൺ പ്രതികരിച്ചു.
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മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ഉപരോധത്തിനൊടുവിൽ കമ്പനി അധികൃതർ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങി. സംഭവത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സിബിൽ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 25നകം പരിഹരിക്കാമെന്ന് ശാഖാ മാനേജരും വയനാട് റീജിയണൽ ലീഗൽ അഡ്വൈസറും രേഖാമൂലം എഴുതി നൽകുകയും ചെയ്തു. തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതുവരെ പുതിയ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ സമ്മതിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളായ എംകെ റിയാസ്, സഫറുള്ള, ഇ.ഷംലാസ്, സംഗീത് സന്തോഷ് എന്നിവരും പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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