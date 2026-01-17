മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടി കൊച്ചുമിടുക്കി; നേട്ടം കൈവരിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ശ്രേയ
മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എഴുതി ശ്രദ്ധേയമായ ഫസൽ കൊടുവള്ളിയുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ശ്രേയ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ശ്രേയയുടെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.
Published : January 17, 2026 at 8:50 PM IST
മലപ്പുറം: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ടി ശ്രേയ. വാണിയമ്പലം ജിഎച്ച്എസ്എസ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ്. മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ശ്രേയയ്ക്ക് സംസ്ഥാന മേളയിലേക്കുള്ള വഴി അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ തൻ്റെ കഴിവിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ശ്രേയ അപ്പീലിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയത്. ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ശ്രേയ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കുട്ടിയെക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താണ് എ ഗ്രേഡും ഗ്രേസ് മാർക്കും സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഫസൽ കൊടുവള്ളിയുടെ കീഴിലാണ് ശ്രേയ മാപ്പിളപ്പാട്ട് അഭ്യസിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ആദ്യ സംസ്ഥാന മേളയിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാനായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് താരം.
"എൻ്റെ പേര് ശ്രേയ. ഞാൻ ജിഎച്ച്എസ്എസ് വാണിയമ്പലം ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ്. ഫസൽ കൊടുവള്ളി സാറിൻ്റെ കീഴിലാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് പഠിക്കുന്നത്. രണ്ട് വർഷമായി മാപ്പിളപ്പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി മത്സരങ്ങളിൽ ഇതിന് മുൻപും പങ്കെടുക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു നടന്നത്. അപ്പീലിലൂടെയാണ് മത്സരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു", എന്ന് ശ്രേയ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണ കലോത്സവത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് വേദിയിൽ ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികൾ പ്രമുഖ മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാവായ ഫസൽ കൊടുവള്ളി എഴുതിയ പാട്ടുകളാണ് പാടാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. തനത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ശാഖയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഗാനങ്ങളാണ് ഫസൽ കൊടുവള്ളി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 'കർബല രണാങ്കണത്തിൻ ഖിസയിത്','ബദർ ബെഞ്ചക്കളം ബിണ്ടപ്പോരിൽ' എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫസലിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുത്തു. തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് വേദിയിൽ ഓരോ മത്സരാർഥിയും കാഴ്ചവച്ചത്. ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഇത്തവണ ആകെ പതിനേഴ് പെൺകുട്ടികളാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പങ്കെടുത്ത പതിനേഴ് മത്സരാർഥികൾക്കും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
