ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ? ഒരു രാപ്പകൽ കൊണ്ട് എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞ അഞ്ച് പെൺ ജീവിതങ്ങൾ; രാഷ്ട്രീയ കളിയുടെ ബലിയാടുകൾ; ഇവരെ കേൾക്കാൻ ആരുണ്ട്?
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അനധികൃത സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടിയവർക്കെതിരെ പോരാടിയത് പ്രധാനമായും സിപിഐയുടെ സർവീസ് സംഘടനയാണ്
Published : October 24, 2026 at 6:47 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 7:12 AM IST
കെ. ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: കളക്ട്രേറ്റിൽ ക്ലാർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ നിന്നു നിയമവിരുദ്ധമായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച് ക്ലാർക്കായി ജോലി ചെയ്തു വന്ന അഞ്ച് വനിതാ ജീവനക്കാരെ തരംതാഴ്ത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഇവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയ ഒഴിവിൽ ഒന്നര വർഷം മുൻപ് നിയമിച്ച അഞ്ച് പേരെ ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ട് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവും പിന്നാലെ വന്നു.
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പിഎസ്സി ഒഴിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നു മുഴുവൻ നടപടികളും പാലിച്ച് ജോലിയിൽ കയറിയ ഇവർ തെറ്റുകാരല്ലാത്തതിനാൽ അനുഭാവപൂർണ്ണമായ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാറിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി എന്നാണ് കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായതോടെ പിരിച്ചുവിട്ടവരുടെ അവസ്ഥ തുലാസിൽ ആണ്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അനധികൃത സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടിയവർക്കെതിരെ പോരാടിയത് പ്രധാനമായും സിപിഐയുടെ സർവീസ് സംഘടനയാണ്.
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എന്നാൽ നേരായ രീതിയിൽ സർക്കാർ ജോലി നേടി ജീവിതം പച്ചപിടിപ്പിച്ച് വരുന്നതിനിടെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ജോലി പോയ വനിതകളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ? ജില്ല കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിന്നാലെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ജീവിതം തളർന്നു പോയവരിൽ ചില വനിതകൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് അവരുടെ അവസ്ഥ പങ്കുവച്ചു. അതില് നിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്...
"കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ജോലി, റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പി.എസ്.സി അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് പോയി, പിന്നെ അതിനുശേഷം നിയമന ഉത്തരവ് കിട്ടി, പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസേജ് വന്നത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെയും പി.എസ്.സി അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. ഇത് വീടിന്റെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത ആയതുകൊണ്ട് വേറെ പോയിട്ടില്ല, വേറെ അഡ്വൈസ് കിട്ടിയപ്പോൾ. ഇതേപോലെ നമ്മളെ കൂടെയുള്ളവർ പലർക്കും അതേമാതിരി പി.എസ്.സി അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു, പോയിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ഒരു വിഷമത്തിലാണ്.
എന്താ ഇനി ഇതിനൊരു പോംവഴി? കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഒന്നും അറിയൂല്ല. കോടതിയിലൊക്കെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചെലവിന്റെ കാര്യമല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജോലി കയറി തുടരുകയായിരുന്നു, ഒരു സാധാരണ സാലറി, അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലോണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടും പല കെട്ടുപാടായി കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ സാലറിയിൽ കുറേ ഒന്നും മിച്ചം ഇല്ല. കോടതിയിൽ ഒരുപാട് കൊണ്ടു കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ്.
വിവരം അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്?
ഒരു ഫ്രണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് പിഡിഎഫ് അയച്ചു തന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. സർവീസിൽ കയറിയ ഞങ്ങളെയാണ് ഇത് ബാധിച്ചത്. ഇരിക്കുകയാണ് ആകെ ടെൻഷനായിട്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിന്നിലുള്ളവർ ആണെങ്കിലും മുന്നില് ഞങ്ങളായിരുന്നു റവന്യൂവിലേക്ക് വന്നത്. അതേമാതിരി ആ സമയത്ത് വന്ന റാങ്കിനൊക്കെ ശേഷമുള്ളവർ മുന്നിലുള്ളവരൊക്കെ അന്ന് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തു.
പിന്നീട് ജോയിൻ ചെയ്തവരൊക്കെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കയറിയിരിപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പി.എസ്.സി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, പി.എസ്.സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ജോലിക്ക് പോകാം. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ പോയി പഠിച്ച് ജോലി കയറിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിരിച്ചു വിടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ; അതൊരു ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരും വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ്. പലർക്കും സൂക്കേടോ എന്തൊക്കെയോ ആണ്. പ്രഷറോ കുറയലോ കൂടലോ എന്തൊക്കെയോ ആണ്, ടെൻഷനിലാണ്.
ഇനിയെന്ത്?
ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. മിനിസ്റ്ററെ ഒക്കെ പോയി കാണണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ സങ്കടം പറയണം എന്ന് കരുതുന്നു. കാരണം വേക്കൻസി ഇല്ലല്ലോ ഇനി. അതായത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്നും വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ആവാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടര മൂന്ന് വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല.
കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പി.എസ്.സിക്ക് പഠിച്ചത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടല്ല. നമ്മൾ ബുക്ക് പഠിച്ച് പി.എസ്.സി പരീക്ഷ എഴുതി. അത് മാത്രമുള്ള മൈൻഡ് ആയി പോയിട്ട് ജോലിക്ക് കയറിയ ആൾക്കാരാ. രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നറിയുമ്പോൾ വലിയ വിഷമം ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഒന്നുമറിയാത്ത സാധാരണക്കാരല്ലേ?
അനധികൃത സ്ഥാനക്കയറ്റ വിഷയം കുത്തിപ്പൊക്കിയവർ നിങ്ങളോട് കക്ഷി ചേരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ? അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ?
നമ്മളോട് കക്ഷി ചേരാനൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ദയവുചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പേരോ വിലാസമോ ഫോൺ നമ്പറോ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച വോയിസോ കൊടുക്കരുത്; ഒരു അപേക്ഷയാണ്.
ജീവനക്കാരെ പിരിച്ച് വിട്ട വിഷയത്തില് വ്യാപക വിമര്ശനം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ചട്ടവിരുദ്ധമായി ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ അഞ്ച് വനിതാ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കേരള എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പ്രേംനാഥ് മംഗലശ്ശേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് തസ്തികമാറ്റം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.