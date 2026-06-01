സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് കുരുന്നുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പൂതനും തിറയും... അക്ഷരമുറ്റത്ത് വള്ളുവനാടൻ ഉത്സവച്ചന്തം
ഷൊർണൂർ വടക്കേക്കര എഎൽപി സ്കൂളിൽ പൂര സമാനമായി പ്രവേശനോത്സവം.
Published : June 1, 2026 at 8:47 PM IST
പാലക്കാട്: വള്ളുവനാടൻ ഉത്സവച്ചന്തം നിറച്ച് തിറയാട്ടം, അക്ഷരമുറ്റത്തിൻ്റെ വഴികളിലുടെ നടന്ന് പൂതനും വെള്ളാട്ടും, ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ കാലം കൊട്ടികയറി ചെണ്ടമേളം. കൂടാതെ പുത്താലവും, കുരുത്തോല പന്തലും, പുഷ്പ്പാലങ്കാരങ്ങളും... വള്ളുവനാടിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആരിയങ്കാവ് പൂരം ഒരിക്കൽ കൂടി ഷൊർണൂർ വടക്കേക്കര സ്ക്കൂൾ മൈതാനത്ത് കൊട്ടിക്കയറി. സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ഒരു പൂരമാക്കിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും.
കുട്ടികളെ വരവേൽക്കാൻ സ്കൂൾ കമാനം പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു. ഭംഗി കൂട്ടാൻ സ്കൂൾ വരാന്തകളിൽ കുരുത്തോല പന്തലുകൾ ഒരുക്കി. ഷൊർണൂർ വടക്കേക്കര എഎൽപി സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ചെണ്ടമേളത്തിൻ്റെ താളങ്ങൾ മുഴങ്ങി. കുരുന്നുകൾ തലയാട്ടിയും നൃത്തമിട്ടുമായിരുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയത്.
സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് കുരുന്നുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയതാവട്ടെ പൂതനും തിറയും. ബലൂണുകൾ നൽകി കുരുന്നുകളെ സ്കൂൾ അധികൃതർ ക്ലാസ് മുറികളിലേയ്ക്ക് സ്വീകരിച്ചു. കരച്ചിലുകൾ മാറി സ്കൂൾ മുറ്റം പിന്നെ കളിചിരികളാൽ നിറഞ്ഞു. പ്രമുഖരെ സ്വീകരിക്കാൻ കുരുന്നുകൾ പൂത്താലവുമായി സ്ക്കൂളിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കാത്തു നിന്നു.
ഷൊർണൂർ ഉപജില്ലാ മുൻസിപ്പർ തലം പ്രവേശനോത്സവം വളരെ ഗംഭീരമായി വടക്കേക്കര സ്കൂളിൽ ആഘോഷിച്ചുവെന്ന് കൗണ്സിലർ മുരുകൻ പറഞ്ഞു. "പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തിറ, മേളം, താള വാദ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടി നല്ലൊരു വരവേൽപ്പാണ് ഇപ്രാവശ്യം പ്രവേശനോത്സവത്തിന് വടക്കേക്കര ഒരുക്കിയത്. രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, സ്കൂൾ മാനേജർ വർമ്മ സർ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോട് കൂടി പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്" മുരുകൻ പറഞ്ഞു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എംഎൽഎ, മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നിവർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.
സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട തിറയാട്ടം കാണാൻ പരിസരത്ത് നിറയെ ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. കവളപ്പാറ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആരിയങ്കാവ് പൂരം കൊട്ടികയറിയതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും സ്കൂളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്.
