ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ആശുപത്രി തരംതാഴ്ത്തുന്നു; ആയിരത്തോളം പെൻഷൻകാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റാകും
ആശുപത്രിയെ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റായി തരംതാഴ്ത്തുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള പല ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ആശങ്ക
Published : September 25, 2026 at 3:09 PM IST
മണികണ്ഠൻ എം
പാലക്കാട്: ആയിരത്തോളം പെൻഷൻകാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്ന ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രി കുറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തരംതാഴ്ത്തുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ ഷെഡ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയതോടെ റെയിൽവേ മേഖലയിൽ ഷൊർണൂരിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് തിരിച്ചടിയേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആശുപത്രിയും തരംതാഴ്ത്താനുള്ള നീക്കം.
രണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളും
നിലവിൽ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓർത്തോപീഡിക്, ഇഎൻടി തുടങ്ങിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്കും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് റെയിൽവേ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രി.
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ആശുപത്രിയെ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റായി തരംതാഴ്ത്തുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള പല ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക. കിടത്തിച്ചികിത്സ, മുഴുവൻ സമയ ചികിത്സാ സൗകര്യം, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒപികൾ തുടങ്ങിയവ നഷ്ടപ്പെടും. കൂടാതെ ആശുപത്രി ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും.
റഫറൽ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ ചെലവിൽ ആശങ്ക
ആശുപത്രി തരംതാഴ്ത്തിയാൽ റഫറൽ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാരുകൾക്കും ഉണ്ടാകും. റഫറൽ ആശുപത്രികളിൽ കിടത്തി ചികിത്സ തേടുന്ന ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പെൻഷൻകാരിൽ നിന്നും ഭീമമായ തുക ഈടാക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. നിലവിലെ സൗകര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇതോടെ കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ്.
"ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റി ഇവിടെ ഒരു കിടത്തി ചികിത്സ വേണ്ട, എക്സറേ വേണ്ട, ലാബ് വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം റെയിൽവേ നടത്തുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും അത് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. അതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം റെയിൽവേ ജീവനക്കാരും, പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷനും നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.
ആയിരകണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ആശുപത്രിയാണ് ഇത്. റെയിൽവെക്ക് ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഇത്രയുംകാലം ഞങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണ്. ഈ ആശുപത്രി ഉയർത്തികൊണ്ട് വരുമെന്നാണ് അന്ന് കുറച്ച്പേർ പരാതി നൽകിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നടപ്പിലാക്കും" എന്ന് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അംഗമായ ചന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
റെയിൽവേ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രിയെ തരംതാഴ്ത്തി ചുരുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും പൊതുജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഷൊർണൂരിലെ റെയിൽവേ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ഷെഡ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രിയുടെ തരംതാഴ്ത്തൽ നീക്കവും ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിലവിലുള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ട പ്പെടുമെന്നതാണ് പ്രധാന ആശങ്ക.
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