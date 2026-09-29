ഷൊർണൂരിൽ വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; 62കാരൻ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ
ഒരു വർഷം മുൻപാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പാചകക്കാരനായി ഷൊർണൂരിലെത്തിയ അബൂബക്കർ വിദ്യാർഥിയുമായി വളരെ വേഗം പരിചയത്തിലാകുകയായിരുന്നു
Published : September 29, 2026 at 11:21 AM IST
പാലക്കാട്: ഷൊർണൂർ വാടാനാംകുറിശിയിൽ വിദ്യാർഥിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ 62കാരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം ചേരക്കപ്പറമ്പിൽ പുന്നക്കാട് കുഴിയിൽ അബൂബക്കറാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
പാചകക്കാരനായി എത്തി
ഒരു വർഷം മുൻപാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പാചകക്കാരനായി ഷൊർണൂരിലെത്തിയ അബൂബക്കർ വിദ്യാർഥിയുമായി വളരെ വേഗം പരിചയത്തിലാകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാടാനാംകുറിശിയിലെ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം വച്ച് പ്രതി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥിയെ മൂന്നിലധികം തവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു.
നിരന്തരം ശല്യം തുടർന്നതോടെ കുട്ടി വിവരം വീട്ടിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ പരാതി നൽകി. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. അപരിചിതരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ ബോധവത്കരണം നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സാഹസികമായി പിടികൂടി
ചൈൽഡ് ലൈൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷൊർണൂർ പൊലീസാണ് പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പൊലീസിൽ പരാതി എത്തിയതറിഞ്ഞ് ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പട്ടാമ്പി കാരക്കാട് ഭാഗത്തുനിന്ന് പൊലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതി സംസ്ഥാനം വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലാകുന്നത്. പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
കർശന നടപടി
എസ്ഐ ഒ നജീബ്, എഎസ്ഐ കെ അനിൽകുമാർ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ടി സജീഷ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ സുജി ശേഖർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കുട്ടികൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സമാനമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഇയാൾ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
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പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. പോക്സോ കേസുകളിൽ അതിവേഗ കോടതികൾ വഴി വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി പ്രതികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഈ സംഭവം വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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