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ഷൊർണൂരിൽ ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് ക്രൂര മർദനം; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ഷൊർണൂർ കുളപ്പുള്ളിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വച്ചുണ്ടായ വാക്കു തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് ക്രൂര മർദനം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ.

SHORANUR PALAKKAD BUS DRIVER ATTACK CCTV FOOTAGE BRUTALLY BEATEN BUS DRIVER BUS AND CAR ACCIDENT
Bus driver brutally beaten in Shoranur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2026 at 11:08 AM IST

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പാലക്കാട്: ഷൊർണൂർ കുളപ്പുള്ളിയിൽ വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് ക്രൂര മർദനം. പെട്രോൾ പമ്പിൽ വച്ചുണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തിനൊടുവിൽ കാറിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം ഡ്രൈവറെ വലിച്ചിഴച്ച് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. മർദനത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പെട്രോൾ പമ്പിലെ സംഘർഷം
ഇന്നലെ രാത്രി 7.30ന് കുളപ്പുള്ളി മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ വച്ചായിരുന്നു നാടകീയമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. പമ്പിൽ നിന്നും ഡീസൽ അടിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്ന ബസും ഇതേ സമയത്ത് പമ്പിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്ന കാറും തമ്മിൽ ഉരസുകയായിരുന്നു. ഈ അപകടത്തിൽ കാറിൻ്റെ സൈഡ് ഗ്ലാസ് പൊട്ടി. തുടർന്ന് ഇരു വാഹനങ്ങളിലെയും ആളുകൾ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. കുടുംബം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ നിന്ന് മൂന്നുപേർ പുറത്തിറങ്ങി ഡ്രൈവറെ അസഭ്യം പറയുകയും തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് സംഘം ഡ്രൈവർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞതെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.

കാറു ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഷൊർണൂരിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവർക്ക് ക്രൂര മർദനം, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് (ETV Bharat)

ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
ഷൊർണൂർ-മണ്ണാർക്കാട് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന പികെഎസ് ബസിലെ ഡ്രൈവറായ നിലമ്പൂർ സ്വദേശി ഷമീറിനാണ് ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സംഘം ഷമീറിനെ ബസിൽ നിന്ന് ബലമായി വലിച്ചിഴച്ച് പുറത്തിടുകയും നിലത്തിട്ട് ക്രൂരമായി ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ബസ് ഡ്രൈവറെ നിലത്തിട്ട് മർദിക്കുന്നതിൻ്റെയും വാക്കുതർക്കമുണ്ടായതിൻ്റെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പിലെ സിസിടിവി കാമറകളിൽ വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് യാത്രക്കാരും പമ്പ് ജീവനക്കാരും നോക്കിനിൽക്കെയായിരുന്നു ഈ ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടന്നത്.

പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഷമീറിനെ ഉടൻ തന്നെ വാണിയംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് സാരമായ പരിക്കുകളുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഷൊർണൂർ പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

കാറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായതിനാൽ പ്രതികളെ ഉടൻ തന്നെ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൊലീസ്. കാറിലുണ്ടായിരുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ അപകടങ്ങളുടെ പേരിൽ റോഡുകളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം.

കർശന നടപടിക്ക് ആവശ്യം
യാത്രക്കാരുമായി പോകുന്ന ബസുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ചെറിയ വാക്കുതർക്കങ്ങൾ വലിയ കൈയാങ്കളിയിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

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കുളപ്പുള്ളിയിലെ സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരും ബസ് ജീവനക്കാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

SHORANUR PALAKKAD
BUS DRIVER ATTACK CCTV FOOTAGE
BRUTALLY BEATEN BUS DRIVER
BUS AND CAR ACCIDENT
BUS DRIVER BRUTALLY BEATEN

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