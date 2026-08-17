മോഹൻലാൽ - തരുൺ മൂർത്തി ചിത്രം 'അതിമനോഹരത്തിന്' സന്നിധാനത്ത് ഷൂട്ടിങ് അനുമതിയില്ല; നിലക്കലും പമ്പയിലും ഷൂട്ടിങ് നടത്താം
പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭാഗമായതിനാൽ സന്നിധാനത്തും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ഷൂട്ടിങ് നടത്താനാകില്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു
Published : August 17, 2026 at 1:58 PM IST
എറണാകുളം: മലയാളത്തിൻ്റെ സൂപ്പർതാരം മോഹൻലാലും സംവിധായകൻ തരുൺ മൂർത്തിയും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ 'അതിമനോഹരത്തിന്' ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ചിത്രീകരണ അനുമതി നിഷേധിച്ചു. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭാഗമായതിനാൽ സന്നിധാനത്തും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ഷൂട്ടിങ് നടത്താനാകില്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലക്കൽ, പമ്പ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷൂട്ടിങ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയതായി റാന്നി ഡിഎഫ്ഒ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു.
ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ശബരിമലയിലും പമ്പയിലുമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇതിനായി ഹൈക്കോടതിയെയും ദേവസ്വം ബോർഡിനെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. കർശന ഉപാധികളോടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സന്നിധാനവും പരിസരവും പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് (PTR) സെക്ച്വറിക്ക് കീഴിൽ വരുന്നതിനാൽ അവിടെ സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് റാന്നി ഡിഎഫ്ഒ ഹൈക്കോടതിയെയും അറിയിച്ചു. ഇതേതുടർന്നാണ് സന്നിധാനത്തെ ചിത്രീകരണ അനുമതി ഔദ്യോഗികമായി തടയപ്പെട്ടത്.
എങ്കിലും പമ്പ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും റാന്നി വനം ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങളിലും ചിത്രീകരണം നടത്താൻ തടസ്സമില്ല. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലൗലജൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി മോഹൻലാൽ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി സിനിമ ആഗോളതലത്തില് ഡിസംബര് 24 നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. ടി . എസ്. ലൗലജൻ എന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് സബ്ബ് ഇൻസ്പക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം മോഹന്ലാലും മീരാ ജാസ്മിനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'അതിമനോഹരം'.
ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രതീഷ് രവി ആണ്. തുടരും ഉൾപ്പെടെ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം- ജേക്സ് ബിജോയ്. സഹസംവിധാനം ബിനു പപ്പുവാണ്
'തുടരും' എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്ലാലും - തരുണ് മൂര്ത്തിയും ഒരുമിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. വമ്പന് താരനിരയാണ് സിനിമയില് അണിനിരക്കുന്നത്. ലാലു അലക്സ്, മനോജ് കെ ജയന്, ജഗദീഷ്, ഇർഷാദ്, സുധീഷ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സജീവൻ, ശ്രീനാഥ് ബാബു,കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന, എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം.
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