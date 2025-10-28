'നരനി'ലെ ശൂരൻ പട, തിരുവണ്ണൂർകാരുടെയും! അറിയാം ശൂരൻ പടയുടെ ഐതിഹ്യവും ആചാരങ്ങളും
തിരുവണ്ണൂരിൽ ശൂരൻ പട അരങ്ങേറുന്നത് തുലാമാസത്തിലെ സ്കന്ദ ഷഷ്ഠിയിലാണ്. ഭക്തർക്ക് ദേവാസുര യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങ്.
കോഴിക്കോട്: "ശുരൻപടയുടെ ചെമ്പട കൊട്ടി കോലം തുള്ളും താളം" എന്ന പാട്ടിന് ചുവടുവയ്ക്കാത്ത മലയാളികളാരും ഉണ്ടാവില്ല. സിനിമാ ഗാനരചയിതാവായ കൈതപ്രത്തിന് നരൻ സിനിമയിലെ ഈ വരികളെഴുതാൻ പ്രചോദനമായത് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന അപൂർവ്വ ഉത്സവമാണ്.
ശൂരപത്മാവും താരകാസുരനും എല്ലാ ശക്തിയും സംഭരിച്ച് അസുര ഭാവം പൂണ്ട് ഭൂമി കിടുങ്ങുമാറുച്ചത്തിൽ ആർത്തട്ടഹസിച്ച് അസുര പടക്കൊപ്പം പോരിനിറങ്ങുന്ന സായാഹ്നം. സാധുജനങ്ങളെ ഭീതിപ്പെടുത്തി സർവ്വതും നശിപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന അസുരപ്പടയെ തടയാൻ അതാ വരുന്ന ദേവ സേനാപതിയായ സുബ്രഹ്മണ്യനും ഒപ്പം സഹോദരൻ മഹാഗണപതിയും കൂടെ സേനാനായകനായ വീരബാഹുവും. പിന്നെ മൂന്നു ലോകവും നടുങ്ങി വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമിയാവുകയാണ് തിരുവണ്ണൂരിലെ ആൽത്തറ പരിസരം.
പറഞ്ഞു വരുന്നത് തുലാമാസത്തിലെ സ്കന്ദ ഷഷ്ഠി ദിനത്തിൽ തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന ശൂരൻ പടയെക്കുറിച്ചാണ്. ഭക്തർക്ക് ദേവാസുര യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങ്.
എന്താണ് ശൂരൻ പട?
തമിഴ് പാരമ്പര്യത്തിലെ ശൂരൻപോരാണ് തിരുവണ്ണൂരിലെ 'ശൂരൻ പടയായി' ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒട്ടും തനിമ ചോരാതെ തന്നെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആവേശവും നൽകുന്നതാണ് തിരുവണ്ണൂരിലെ ശൂരൻ പട. എട്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവ ആഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ അവസാന രണ്ട് ദിവസമാണ് പ്രധാനം. ഏഴാം ദിവസം വൈകുന്നേരം തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഘോഷവരവാണ്. ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും കോലങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഈ ചടങ്ങിനെത്തുക. ഉത്സവവും അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ചടങ്ങും ഏറെ കേമമാണ്.
ഉത്സവത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണ് ഭക്തർ കാത്തിരിക്കുന്ന ശൂരൻ പട അരങ്ങേറുന്നത്. ഉച്ചയോടെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി തൻ്റെ പിതാവായ തിരുവണ്ണൂർ മഹാദേവൻ്റെയും മാതാവായ പന്നിയങ്കര ദേവയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ രഥ ഘോഷയാത്രയായി പോകും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെയാണ് ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ശൂരൻ പട ആരംഭിക്കുക. ശേഷം ആൽത്തറ പരിസരം ദേവാസുര യുദ്ധക്കളമായി മാറും.
ഐതിഹ്യവും ചടങ്ങുകളും
ദേവാസുരയുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായാണ് ചെണ്ടമേളം ആരംഭിക്കുക. പതികാലത്തിൽ തുടങ്ങി ചെണ്ട കൊട്ടിക്കയറും. അതിനൊപ്പം കാഴ്ചക്കാരുടെ ആരവം കൂടി ഉയരുന്നതോടെ ആസുരഭാവം പൂണ്ട താരകാസുരനും ശൂരപത്മാവുമായി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയും മഹാഗണപതിയും സേനാ നായകൻ വീരബാഹുവും കടുത്ത പോരാട്ടം നടത്തും. ഓരോ തേരുകളും വലിക്കുന്ന യുവാക്കളാണ് ആർത്തട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ട് പരസ്പരയുദ്ധത്തിൻ്റെ എല്ലാ പോരാട്ടവീര്യവും കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ആവേശം അലതല്ലിയുള്ള ദേവാസുര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി തൻ്റെ ശക്തിവേലുകൊണ്ട് താരകാസുരനെയും ശൂരപത്മാവിനെയും വധിക്കും. അതോടെയാണ് തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശൂരൻ പടക്ക് തിരി താഴുന്നത്. യുദ്ധം സമാപിച്ച് നന്മ വിജയിക്കുന്നതോടെ കാണികൾ ആർപ്പുവിളിക്കും.
ജാതിമതഭേദമന്യേ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഇത്തവണയും തിരുവണ്ണൂരിൽ ശൂരൻ പട കാണുന്നതിന് എത്തിയത്. കനത്ത മഴയിലും ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെയാണ് ഓരോ കോലങ്ങളുടെ തേരാളികളും കാഴ്ചക്കാരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചത്. കാലം എത്ര മാറിയാലും ഇത്തരം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നതിന് തെളിവാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെയെത്തിയ ഈ ശൂരൻ പടയുടെ ആവേശം തെളിയിക്കുന്നത്.
