ഇത് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം! തിരുവണ്ണൂരിൻ്റെ മണ്ണിനെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് ശൂരന്പട
തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇത്തവണയും കാഴ്ചക്കാരിൽ ആവേശം പകർന്ന് കൊണ്ട് ശൂരൻപട അരങ്ങേറിയത്.
Published : November 16, 2026 at 8:01 PM IST
രജിത്ത് മാവൂർ
കോഴിക്കോട്: ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും, നന്മയും തിന്മയും ചേർന്നൊരു യുദ്ധം. അതാണ് ശൂരന് പട. ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, വീര ബാഹു തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരും താരകാസുരൻ, ശൂരപത്മാസുരൻ തുടങ്ങിയ അസുരന്മാരും ചേർന്ന് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ഘോര യുദ്ധമാണ് തിരുവണ്ണൂരിൻ്റെ മണ്ണിനെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ശൂരൻ പടയുടെ ഇതിവൃത്തം. തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇത്തവണയും കാഴ്ചക്കാരിൽ ആവേശം പകർന്ന് കൊണ്ട് ശൂരൻപട അരങ്ങേറിയത്. പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതായ സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ച ഭാഗമാണ് ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആധാരം.
ആദ്യം സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വന്തം പിതാവായ പരമേശ്വരൻ കുടികൊള്ളുന്ന തിരുവണ്ണൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വലം വെച്ച് അനുഗ്രഹം തേടിയ ശേഷമാണ് നാദസ്വര മേളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ശൂരൻ പടയുടെ പുറപ്പാട് തുടങ്ങുക. തുടർന്ന് പന്നിയങ്കര ദുർഗ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടും. ദുർഗാ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പോരിനുള്ള സമ്മതം വാങ്ങിയശേഷം ഘോഷയാത്രയായി തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആൽത്തറ മുറ്റത്തെയുദ്ധഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
ആദ്യം ഗണപതിയുടെ തേരാണ് ആൽത്തറ മുറ്റത്തെ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരിക. പിന്നീട് എല്ലാം ആവാഹിച്ചുള്ള അസുരശക്തിയായ താരകാസുരൻ്റെ വരവാണ്. കാണികൾ ആർപ്പുവിളിച്ചു കരഘോഷം മുഴക്കിയും രണ്ട് ചേരികളായി തിരിഞ്ഞ് ദേവന്മാരേയും അസുരഗണങ്ങളെയും എതിരേൽക്കും. പിന്നീടാണ് ശൂര പത്മാസുരൻ്റെ പ്രവേശനം . അതിനുശേഷം ദേവസേനാപതിയായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ പടനായകനായ വീര ബാഹുവിൻ്റെ പ്രവേശനമാണ്. അവസാനമായി ദേവസേനാപതി സുബ്രഹ്മണ്യൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇതോടെ ശൂരൻപട ആരംഭിക്കും.
ദേവന്മാർക്കും അസുരന്മാർക്കുമായി തേരുവലി
ഘോര യുദ്ധമാണ് ആൽത്തറ മുറ്റത്തെയുദ്ധഭൂമിയിൽ അരങ്ങേറുക. ഓരോ ദേവന്മാക്കും അസുരന്മാർക്കുമായി പ്രദേശത്തെ യുവാക്കൾ തേരുതെളിക്കും. ആൽത്തറക്ക് സമീപത്ത് അതിവേഗത്തിൽ കുതിച്ചു പായുന്ന തേരിനു മുകളിൽ നിന്നും പരസ്പരം പോർവിളിച്ചും ആർപ്പു വിളിച്ചും ദേവാസുരയുദ്ധം പൊടി പൊടിക്കും.ചെണ്ടയുടെ താളം മുറുകുന്നതോടെ ആദ്യം സുബ്രഹ്മണ്യൻ താരകാസുരൻ്റെ തലയറുക്കും. യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ശൂര പത്മാസുരനെ വധിക്കുന്നതോടെ ശൂരൻ പടക്ക് തിരശ്ശീല വീഴും. എട്ട് ദിവസം നീണ്ട് നിന്ന ശൂരന് പടയുടെ പരിപാടികൾ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സമാപിച്ചത്.
ഈ സമയത്ത് നാദസ്വരത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയിൽ കാഴ്ചക്കാരായി എത്തിയവർ ദേവകളുടെ വിജയാഘോഷം ആനന്ദനൃത്തം ചവിട്ടി ആഘോഷിക്കും.സാമൂതിരിയുടെ കാലത്ത്കോഴി കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ തമിഴ് ജനതയുടെ ആഘോഷമായിരുന്നു ശൂരൻ പട. കാലം മാറിയതോടെ അന്നത്തെ തമിഴ് സമൂഹത്തിൻ്റെ വേരറ്റു പോയെങ്കിലും ശൂരൻ പട തിരുവണ്ണൂരിലെ ജനത ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ന് കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് തിരുവണ്ണൂരിലെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ശൂരൻ പട ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആയിരങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും തിരുവണ്ണൂർ ശൂരൻപട കാണാനുംഅനുഗ്രഹം തേടാനും തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ തിന്മയും നന്മയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നന്മയുടെ വിജയംപാട്ടുപാടിയും ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടിയുമാണ് ഓരോരുത്തരും ഈ ഉത്സവം ആഘോഷമാക്കിയത്.
40 ഓളം ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിലാണ് ശൂരന്പടക്ക് വേണ്ട കോലം തയ്യാറാക്കിയത്. ശൂരന് പട തിരുവണ്ണൂരിൻ്റെ ജനകീയ ഉത്സവമാണെന്നും ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഇത് കൊണ്ടാടുന്നുവെന്നും ചെണ്ടവാദ്യ കലാകാരനായ സുധീഷ് പറഞ്ഞു.
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