'സഹതാപമല്ല വികസനമാണ് പാലായുടെ രാഷ്ട്രീയം'; അട്ടിമറി ജയം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്

വികസനത്തെ കൃത്യമായി കണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ മണ്ഡലമാണ് പാലയെന്നും സഹതാപ രാഷ്ട്രീയം അല്ല പാലായുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു.

ഷോൺ ജോർജ് എൻഡിഎ
Shone George (ETV Bharat)
Published : March 18, 2026 at 6:40 PM IST

കോട്ടയം: പാലായിൽ താമര വിരിയിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസവുമായി തെരഞ്ഞടുപ്പ് ഗോദയിലേയ്‌ക്ക് ഷോൺ ജോർജ്. തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ഷോണ്‍ മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇത്തവണ എൻഡിഎ പാലായിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുമെന്നും മണ്ഡലത്തിൽ എൻഡിഎ ഇരുപതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിക്കുമെന്ന് ഷോൺ ജോർജ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കോട്ടയം പ്രസ്‌ക്ലബ് ഒരുക്കിയ സ്ഥാനാർഥി പറയട്ടെ എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഷോൺ.

വികസനത്തെ കൃത്യമായി കണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ മണ്ഡലമാണ് പാലയെന്നും സഹതാപ രാഷ്ട്രീയം അല്ല പാലായുടെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു. പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാലായിൽ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും പൂഞ്ഞാറിലും പാലായിലും അച്ഛനും മകനുമായി രണ്ടു സീറ്റ് മത്സരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലായെന്നു പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഷോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ജയസാധ്യത കണക്കാക്കിയാണ് പാർട്ടി സീറ്റുകൾ നൽകിയതെന്നും ഷോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരാളുടെ കഴിവും അനുഭവവുമാണ് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം നിർണയിക്കുന്നത് എന്നും മത്സരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. പാലായിലെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്‌ചപ്പാട് തനിക്കുണ്ടെന്നും കാർഷിക മേഖലയായ പാലായുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു.

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി ഷോൺ ജോർജ് (ETV Bharat)

ജോസ് കെ മാണിയും മാണി സി കാപ്പനും പരസ്‌പരം പഴിചാരി പാലായിലെ വികസനം തടസപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ഷോൺ ആരോപിച്ചു. പാർട്ടിക്ക് വിധേയനായി നിൽക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു നോബിൾ മാത്യുവെന്നും അതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതെന്നും ഷോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജോസ് കെ മാണിയും യുഡിഎഫിൻ്റെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പനുമാണ് ഷോൺ ജോർജിൻ്റെ പ്രധാന എതിരാളികൾ. പാലായിൽ ഒരു ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളേയും ഷോൺ തള്ളി. പാലയിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ ഔദോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ഒടുവിൽ പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണിയായിരിക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണി എത്തി കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചങ്ങനാശേരിയിലും പൂഞ്ഞാറിലും ഇടുക്കിയിലും കാഞ്ഞിര പള്ളിയിലും റാന്നിയിലും സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാർ മത്സരിക്കും. കടുന്തുരുത്തിയിൽ നിർമ്മല ജിമ്മിയാണ് ഏക വനിത സ്ഥാനാർഥി. എല്‍ഡിഎഫ് 12 സീറ്റുകളാണ് മാണി വിഭാഗത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

