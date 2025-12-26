ഭർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായി മുറ്റം നിറയെ ചെടികൾ; ബോഗൺ വില്ലയും ഓര്ക്കിഡുകളും മറ്റ് സസ്യങ്ങളും, ശോഭയുടെ വീടൊരു പൂങ്കാവനം
വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ശോഭ എന്ന വീട്ടമ്മ. സ്നേക്ക് പ്ലാൻ്റുകള്, ഫിലോഡന്ഡ്രോണ്, ഡ്രെസീന, ഷെയ്ഡ് ലവിങ് പ്ലാന്സ്, മണിപ്ലാൻ്റുകള് എന്നിവയെല്ലാം ശേഖരത്തിലൂണ്ട്. നിരവധി പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ നേടിയെടുത്തു.
Published : December 26, 2025 at 7:42 AM IST
കണ്ണൂര്: പ്രണയം ചെടികളോട്... കഥകള് പറഞ്ഞും ഓർമകള് അയവിറക്കിയും തൊട്ട് തലോടിയും ശോഭാ വിജയന് തൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയാണ്. 28 വർഷം കഴിഞ്ഞു പ്രിയതമൻ സി വിജയൻ ശോഭയോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട്. ഇന്നും ഈ പൂക്കളെയും ചെടികളെയും പരിപാലിക്കാൻ ശോഭ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നത് വിജയൻ്റെ ഓർമകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പൂക്കളും അവയുടെ പരിപാലനവുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ വീടിന് ചുറ്റും ശോഭയ്ക്ക് കൂട്ടായി ഈ പൂച്ചെടികളാണുള്ളത്.
പൂത്തു വിടര്ന്നു നില്ക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ ബോഗണ് വില്ലകള്. അതിനു പിറകിലായി വര്ണരാജി വിരിഞ്ഞ നിരവധി ചെടികള്. നിരനിരയായി നട്ടു വളര്ത്തിയ വിവിധ വര്ണങ്ങളിലുള്ള ചെടികള് ആരേയും വിസ്മയിപ്പിക്കും. കണ്ണൂര്-തലശേരി റോഡിലെ തെഴുക്കിലെ പീടികയിലുള്ള വിജയാ നിവാസിലെ വീതികൂടിയ വഴിയില് നിറ സന്ധ്യയും ഉഷസും സംഗമിച്ചതുപോലെയാണ് ചെടികള് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വരിവരിയായി ചെടിച്ചട്ടികള് കമനീയമായി ഒരുക്കിയത് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും.
ചുവപ്പും വയലറ്റും വെളുപ്പും ഉള്പ്പെടെ ഒരു ഡസനോളം നിറത്തിലുള്ള ബോഗണ് വില്ലകള് ഈ വീട്ടിലേക്ക് സസ്യ പ്രേമികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബോഗണ് വില്ലകളുടെ കൂട്ടം കഴിഞ്ഞാല് എണ്ണിയാല് ഒടുങ്ങാത്ത ചെടികളുടെ വര്ണ വിസ്മയമാണ്. എന്നാല് ഇതിൻ്റെയെല്ലാം പിറകില് 70 കഴിഞ്ഞ ശോഭാ വിജയന് എന്ന സ്ത്രീയാണെന്നറിയുമ്പോള് ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും.
രാവിലെ പ്രാതല് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടന് അവര് ചെടികള്ക്കൊപ്പമായിരിക്കും. തൊട്ടും തലോടിയും മണിക്കൂറുകള് ചിലവഴിച്ചാണ് അവര് അടുക്കളയിലേക്ക് കയറുക. ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞാലും വിശ്രമമില്ലാതെ ചെടികള്ക്കൊപ്പമാണ്. ചെടികള് ഒരുക്കി നിര്ത്തുന്നതിലും ഇവരുടെ വൈദഗ്ദ്യം കാണാം. തട്ടുതട്ടായും നിരനിരയായും ചെടികളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള എപ്പിസിയ വീടിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ഒരേ വലിപ്പത്തില് തൂക്കി നിര്ത്തിയിരിക്കുന്നു.
വിവിധങ്ങളായ സ്നേക്ക് പ്ലാൻ്റുകള്, ഫിലോഡന്ഡ്രോണ്, ഡ്രെസീന, ഷെയ്ഡ് ലവിങ് പ്ലാന്സ്, മണിപ്ലാൻ്റുകള് എന്നിവയെല്ലാം ശോഭാ വിജയൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. തീര്ന്നില്ല ആന്തൂറിയം, ഓര്ക്കിഡുകള്, അഗ്ലോണിമ തുടങ്ങി നാല്പതിലെറെ വെറൈറ്റികള് വേറേയും. എല്ലാം അലങ്കരിച്ചു വെക്കുന്നതില് ശോഭാ വിജയനൊപ്പം എത്താന് അധികമാരും ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് കമനീയമാണ് ഇവരുടെ തോട്ടം.
ഒരു ആര്ക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ മിടുക്ക് ശോഭയുടെ തോട്ടത്തില് തുടിച്ചു നില്ക്കുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായ ആയിരത്തോളം ചട്ടികളിലാണ് ചെടികള് നട്ടു വളര്ത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് ചിരട്ടയും പഴയ ടേബിള് ഫാന് ഫ്രെയിമും മരത്തിൻ്റെ വേരുകളും എല്ലാം കൊണ്ട് ചെടികളെ തൻ്റെ കരവിരുതില് സൗന്ദര്യവത്ക്കരിക്കുന്നു. വീട്ടില് വാഹനം കയറ്റുന്ന വഴിക്കിരുവശവുമാണ് ശോഭയുടെ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും. എന്നാല് ചെടികളില്ലാത്ത ഒരിടവും ഇവിടെയില്ല. പൂക്കളും ചെടികളും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള മാവിന് ചുവട്ടിലും തെങ്ങിന് തടത്തിലുമെല്ലാം വാസസ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കയാണിവര്. ശോഭയുടെ മികവ് കാഴ്ചക്കാരില് ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നു.
ചെടികളോടുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം
ശോഭയുടെ ഭര്ത്താവ് സി വിജയൻ എവിടെ പോയാലും ചെടിയും ചെടിച്ചട്ടിയും വീട്ടില് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും ശോഭക്ക് ചെടികളോട് വലിയ കമ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാല് വിജയൻ്റെ ആകസ്മിക നിര്യാണത്തോടെയാണ് ചെടികളോടുളള പ്രണയം ശോഭയില് മൊട്ടിട്ടത്.
"കുറേ നാളുകളായി ചെടി വളർത്തൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ 2008 മുതലാണ് കണ്ണൂർ ഫ്ലവർഷോയിൽ മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഭർത്താവ് വിജയന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചെടി വളർത്തൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ചെടികൾ പിന്നീട് നശിപ്പിക്കാതെ പരിപാലിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് തുടരെത്തുടരെ ചെടികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ച് വന്നു", എന്ന് ശോഭ പറയുന്നു.
ഭര്തൃ വിരഹത്തിൻ്റെ വേദനകള് മാറ്റി നിര്ത്താന് അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ച ചെടികളെ പ്രണയിച്ചു. മക്കളായ ലജിത്ത്, ലറീന, ലതീഷ്, ലുമിത എന്നിവര് മറ്റിടങ്ങളിലാണ് താമസമെങ്കിലും ശോഭയുടെ ചെടി പ്രേമത്തിന് സര്വ്വവിധ പിന്തുണയും നല്കുന്നു. മണ്ണും വളവും മിശ്രിതവും ഒരുക്കാന് സഹായി ഉണ്ടെങ്കിലും ചെടികള് നടുന്നതും ഗാര്ഡന് ഒരുക്കുന്നതും എല്ലാം ശോഭ തന്നെ.
കിണറും പൂമുഖവും മതിലുകളും എന്നു വേണ്ട വീടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ചെടികള് ക്രമീകരിച്ചു വച്ചതു കണ്ടാല് കാഴ്ചക്കാരില് ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കും. ഇരുപത്തഞ്ച് വര്ഷത്തിലേറെയായി ശോഭയുടെ പൂങ്കാവനം പരിപാലിക്കല് തുടങ്ങിയിട്ട്. 2008 മുതല് കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ ഫ്ളവര് ഷോയില് ആദ്യ സ്ഥാനം ശോഭക്ക് സ്വന്തമാണ്. സമ്മാനങ്ങളും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഓരോ വര്ഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. എന്നാല് പുരസ്ക്കാരങ്ങളേക്കാള് ശോഭ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തോട്ടം പരിപാലനത്തില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതിയാണ്.
