സീറ്റ് നിഷേധിക്കൽ വിവാദം: ആനന്ദ് കെ തമ്പിയുടെ മരണം ശിവസേന സ്ഥാനാർഥിയായ ശേഷം; അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ശിവസേന
Published : November 18, 2025 at 1:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരുമല, തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി ആനന്ദ് കെ തമ്പിയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി ശിവസേന. മറ്റ് ഇടപെടൽ വന്നു സ്ഥാനാർഥിയെ മാറ്റാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കാൻ ആനന്ദ് തീരുമാനിച്ചതെന്നും തിരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ആനന്ദിനെ ശിവസേന സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നും ശിവസേന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പെരിങ്ങമല അജി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ആനന്ദിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ ശിവസേന സംഘടനാനേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്താണ് തീരുമാനിച്ചത്. ശിവസേന (ഉദ്ധവ് ബാൽസാഹബ് താക്കറെയ്) യുടെ ഭാഗമായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നവംബർ 17 ന് വാർഡ് കൺവെൻഷനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആത്മഹത്യ നടന്ന ദിവസവും ഊർജസ്വലനായാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. മരണം നടന്ന നവംബർ 15 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കണം.
മരണപ്പെട്ടത്തിൻ്റെ അന്നും വാ തോരാതെ കുടുംബത്തെയും പാർട്ടിയെയും കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം. സീറ്റ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ശിവസേനയുടെ ഭാഗമായയാള് പിന്മാറാതിരിക്കാൻ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി തരാൻ ശിവസേന നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു ആനന്ദ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആനന്ദിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് ഊർജസലമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും പെരിങ്ങമ്മല അജി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി ആനന്ദ് കെ തമ്പി നവംബർ 15 നായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഷെഡിൽ തൂങ്ങിയനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആർഎസ്എസ്, ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭാര്യയ്ക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. മണൽക്കടത്ത് മാഫിയയുമായി ബന്ധമുള്ള ചില പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് തനിക്ക് ടിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചതെന്നും സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ, ആനന്ദിന് സ്ഥാനാർഥിത്വം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തൃക്കണ്ണാപുരം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ പാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ആനന്ദിന്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്. ജീവനൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആനന്ദ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കയച്ച വാട്സാപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണുള്ളത്. തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ ബിജെപി നേതാക്കളാണെന്നും, ആർഎസ്എസ്, ബിജെപി നേതാക്കൾക്ക് മണ്ണ് മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുമൊക്കെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ. "എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഞാൻ ഒരു ആർഎസ്എസുകാരനായി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്. അതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്," എന്നും ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇതിനൊപ്പം വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളും കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളും കുറിപ്പിലുണ്ട്.
