ഹോ...ഈ ഷൈനാശാന്റെയൊരു കാര്യം; കല്പ്പണി മാത്രമല്ല കൊട്ടിക്കയറി പെരുപ്പിക്കാനും മിടുക്കന്
നൂറുക്കണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളുണ്ട് ഷൈന് ആശാന്.
Published : October 29, 2025 at 7:50 PM IST
ഇടുക്കി: കല്പ്പണി മാത്രമല്ല ചെണ്ടയും വഴങ്ങുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ. ഉപജീവനമാർഗം കൽപ്പണിയും കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമാണ്. എന്നാൽ കൂടുതൽ പേരും ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത് മേളക്കാരനായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ 40 വര്ഷമായി ചെണ്ടയില് വിസ്മയം തീര്ത്ത ഇടുക്കി രാജകുമാരി സ്വദേശി അപ്പച്ചാപറമ്പില് ഷൈന് ആശാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
കരിങ്കല്ലുകൾ മാത്രമല്ല ചെണ്ടയും തൻ്റെ കൈകൾക്ക് വഴങ്ങുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്ടിലും ശ്രദ്ധേയനാണ് ഷൈൻ ആശാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേളവും. ഉത്സവങ്ങൾക്കും പെരുന്നാളുകൾക്കും ആസ്വാദകർക്കിടയിൽ ഹരം തീർക്കുന്ന ശ്രുതിലയ കലാസമിതി എന്ന ട്രൂപ്പും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലയും അധ്വാനവും സമാസമം: നൂറുകണക്കിന് ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള ഒരു ചെണ്ട വിദ്വാൻ കൂടിയാണ് ഷൈനാശാൻ. ഷൈനാശാൻ്റെ ഉപജീവനമാർഗം മേസ്തിരി ജോലിയാണ്. കെട്ടിട നിർമാണ ജോലികളിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കലയും അധ്വാനവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ടായിരുന്നു.
'പരമ്പരാഗത കലാ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനം. ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ചെണ്ട അഭ്യസിച്ച് തുടങ്ങി. 40 വർഷമായി ഈ രംഗത്തുണ്ട്. ഉത്സവം, പെരുന്നാൾ സീസണുകളില് ചെണ്ടമേളത്തിന് പോകാറുണ്ടെങ്കിലും ഉപജീവനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത തൊഴിലാണ് മേസ്തിരി പണിയെന്ന്' അപ്പച്ചാപറമ്പില് ഷൈന് പറയുന്നു. ഏറെ അധ്വാനം വേണ്ടിവരുന്ന തൻ്റെ ജോലിക്കിടയിലും കലയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ഷൈനാശാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെന്നതും മറ്റൊരു കാര്യമാണ്.
അറിഞ്ഞിരിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത താളവാദ്യ ഉപകരണമാണ് ചെണ്ട. മരം, കടലാസ്, തുകൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെണ്ട നിർമിക്കുന്നത്. ഉത്സവങ്ങൾക്കും പെരുന്നാളുകൾക്കും മാത്രമല്ല, കഥകളി, തെയ്യം പോലുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ ചെണ്ടമേളം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
വരിക്കപ്ലാവിൻ്റെ കാതൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കുറ്റിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഇടന്തല, വലന്തല വട്ടങ്ങളിൽ 12 ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ കയർ കോർത്ത് വലിച്ച് മുറുക്കിയാണ് ഘനഗംഭീരമയ ചെണ്ടയുടെ ശബ്ദം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ശബ്ദ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിന് പതിനൊന്ന് കുത്തുവാറുകൾ കയറുകൾക്കിടയിലൂടെ കോർക്കുന്നു. അത് കയറ്റിയും ഇറക്കിയും ചെറിയൊരു അളവുവരെ ശബ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും.
തൃശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ഉത്സവങ്ങളിൽ ചെണ്ടമേളം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ഒരു കാലത്ത് പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ചെണ്ട മേളത്തിനും മറ്റും പോയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രായഭേദമന്യയാണ് എല്ലാവരും ചെണ്ട അഭ്യസിക്കാൻ എത്തുന്നത്. പാണ്ടിമേളം,പഞ്ചാരിമേളം മുതലായ വകഭേദങ്ങളും ചെണ്ടമേളത്തിനുണ്ട്. കൊമ്പ്, കുഴൽ, ഇലത്താളം മുതലായവയും ചെണ്ടമേളത്തിനൊപ്പമുണ്ടാകും.
Also Read: സുമതി ടീച്ചറും കുട്ടികളും 'പൊളി'യാണ്! താളത്തിനൊത്ത് ചുവടുകളുമായി സ്നേഹതീരം ബഡ്സ് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്