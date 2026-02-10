ദീപക്കിൻ്റെ മരണം: ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി നാളെ; നിർണായക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് പൊലീസ്
ഫോറൻസിക് ഫലം വരുംവരെ ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.
Published : February 10, 2026 at 4:21 PM IST
കോഴിക്കോട്: ദീപക്കിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി നാളെ വിധി പറയും. കേസിൽ വാദം പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്നാണ് വിധി പറയാനായി മാറ്റിയത്.
ഇതിനിടെ, ഷിംജിതയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പൊലീസ് കോടതിയിൽ നിർണായകമായ ഒരു അഡീഷണൽ റിപ്പോർട്ട് കൂടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ നേരത്തെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസിന് ഷിംജിതയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം തയാറാക്കിയ വിശദമായ ചോദ്യാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നത്. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് പൊലീസ് ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ റിപ്പോർട്ടായി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം
കേസിലെ സുപ്രധാന തൊണ്ടിമുതലുകളായ ദീപക്കിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയുടെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന ശക്തമായ നിലപാടാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദീപക്കിനെ ഷിംജിത ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പ്രചരിച്ച വീഡിയോയിൽ എഡിറ്റിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. അതിനാൽ പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നത് വരെ ജാമ്യം നൽകുന്നത് കേസ് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദം.
പ്രതിഭാഗം വാദം
അതേസമയം, തനിക്ക് നേരെ ബസിൽ വച്ച് ലൈംഗികാക്രമണം ഉണ്ടായി എന്ന ആരോപണത്തിൽ ഷിംജിത ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 21 ദിവസമായി ഷിംജിത റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണെന്നും അതിനാൽ ഇനിയും ജാമ്യം നിഷേധിക്കരുതെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം പ്രധാനമായും കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. കുന്നമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷിംജിത ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഷിംജിതയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സംഭവം നടന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബസിൽ ഉൾപ്പടെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വിശദമായ വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് കോടതി വിധി പറയാൻ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. ഫോറൻസിക് ഫലം സംബന്ധിച്ച പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദങ്ങളും റിമാൻഡ് കാലാവധി സംബന്ധിച്ച പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളും കോടതി എത്തരത്തിൽ വിലയിരുത്തും എന്നത് നാളത്തെ വിധിയിൽ നിർണായകമാകും.
