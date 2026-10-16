ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജ് കലാകാരന്മാർക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ അഭിമാനനേട്ടം; രണ്ട് പേർക്ക് ശിൽപഗുരു പുരസ്കാരങ്ങൾ
കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത കരകൗശല പൈതൃകത്തിന് ദേശീയതലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ നേട്ടം.
Published : October 16, 2026 at 2:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പരമ്പരാഗത കരകൗശല മേഖലയിലെ മികവിനും സർഗാത്മകതയ്ക്കുമുള്ള ദേശീയ അംഗീകാരമായ 2026 ലെ ശിൽപഗുരു ദേശീയ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജിലെ കലാകാരന്മാർക്ക് അഭിമാനനേട്ടം. കേന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്മിഷണറാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്.
നാളികേരച്ചകിരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശിൽപ നിർമാണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കോവളം സ്വദേശിയായ എ പ്രതാപ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും 20 ഗ്രാം സ്വർണവും അടങ്ങുന്ന ശിൽപഗുരു പുരസ്കാരവും പേപ്പർ ക്വില്ലിങ് വിഭാഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കോവളം സ്വദേശിയായ ആശ ജി കൃഷ്ണ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ദേശീയ പുരസ്കാരവും കരസ്ഥമാക്കി. കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത കരകൗശല പൈതൃകത്തിന് ദേശീയതലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ നേട്ടം.
പേപ്പർ ക്വില്ലിങ് വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ആശ ജി കൃഷ്ണ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. പേപ്പർ ക്വില്ലിങ് വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച കഥകളി രൂപത്തിനാണ് ആശയ്ക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം എട്ടര അടി ഉയരവും ആറടി വീതിയുമുള്ള കലാസൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കാൻ രണ്ടര വർഷമെടുത്തെന്ന് ആശ പറഞ്ഞു. കടലാസിൻ്റെ നേർത്ത ചുരുളുകളെ സൂക്ഷ്മതയോടെയും ക്ഷമയോടെയും ക്രമീകരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപമായ കഥകളിയെ ആവിഷ്കരിച്ച സൃഷ്ടി ആശയുടെ കലാസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും തെളിവാണ്.
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നാളികേരച്ചകിരി ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ചടി നീളത്തിലും മൂന്നടി ഉയരത്തിലുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡ്രാഗൺ ശിൽപത്തിനാണ് എ പ്രതാപിന് ശിൽപഗുരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. പ്രകൃതിദത്തമായ ചകിരിയെ സൂക്ഷ്മമായ കലാവൈദഗ്ധ്യത്തിലൂടെ മനോഹരമായ ശിൽപമാക്കി മാറ്റിയ സൃഷ്ടി പൂർത്തിയാക്കാൻ രണ്ടര മാസമെടുത്തു. നാളികേരച്ചകിരി പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കളുടെ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പരമ്പരാഗത കരകൗശലവിദ്യയെ കലാപരമായ മികവിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ് പ്രതാപിൻ്റെ സൃഷ്ടി. 1994 ലും 2012 ലും ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള പ്രതാപിന് ഇത് പുരസ്കാരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ്. രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുവെന്നത് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഹൂർത്തമാണെന്ന് പ്രതാപ് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കരകൗശല പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും സമകാലിക കലാസങ്കൽപ്പങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തേകും. കലാകാരന്മാരുടെ കഴിവുകൾക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത കരകൗശലവിദ്യകളുടെ സാധ്യതകളും മൂല്യവും പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രചോദനമാകുമെന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസർ ടി യു ശ്രീപ്രസാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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