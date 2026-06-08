വയനാട്ടിൽ കുട്ടികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഷിഗെല്ലയെന്ന് സ്ഥിരീകരണം, 337 വിദ്യാർത്ഥികൾ ചികിത്സയില്
നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ ചികിത്സ തേടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി
Published : June 8, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 7:22 PM IST
വയനാട്: ബത്തേരിയിൽ കുട്ടികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഷിഗെല്ല രോഗബാധയെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. ബത്തേരിയിലെ കോളിയാടി മാർ ബസേലിയോസ് സ്കൂളിലെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സമാന ലക്ഷണങ്ങളോടെ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ ചികിത്സ തേടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ കോളിയാടി മാർ ബസേലിയോസ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഛർദി, വയറിളക്കം, പനി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ സമാന ലക്ഷണങ്ങളോടെ 337 വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ നാളെ വയനാട് സന്ദർശിക്കും. രാവിലെ ബത്തേരിയിൽ ചേരുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ വയനാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖും പങ്കെടുക്കും.
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ആശുപത്രിയില് നിന്ന് വിട്ട കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തും. രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമായ സാഹചര്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വയനാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള കൃഷി മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ്. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും നാളെ രാവിലെ ജില്ലാതല ഉന്നതയോഗം ബത്തേരിയിൽ ചേരും എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ പെരുമാറിയ എല്ലായിടങ്ങളും പരിശോധിക്കാനും ആരോഗ്യപരമായ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് ജില്ലയിലാകെ വ്യാപക പരിശോധന നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ശുചിത്വമില്ലാത്ത ഭക്ഷണശാലകൾക്കും തട്ടുകടകൾക്കും എതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സ്കൂൾ പരിസരവും കുട്ടികൾ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനും ജില്ലാ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്ടിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.
രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ ശുചിത്വവും ആരോഗ്യ മുൻകരുതലുകളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.