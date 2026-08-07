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'കൈ വിടാതെ ചേർത്തുപിടിക്കും..'; കാണാതായ ഗൗതമിൻ്റെ കുടുംബത്തെ നേരിൽ കണ്ട് ഷിബു ബേബി ജോൺ

നീണ്ടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഗൗതം കൃഷ്‌ണൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി മന്ത്രി.

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Shibu Baby John visit Gautam's family (FB@Shibu Baby John)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 5:22 PM IST

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കൊല്ലം: ബോട്ട് അപകടത്തിൽ കാണാതായ മത്സ്യ തൊഴിലാളി ഗൗതം കൃഷ്‌ണൻ്റെ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. ഗൗതമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചു. ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ അമ്മ രേഷ്‌മയെ കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഴിയാവുന്നതെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി.

"ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. ഹൃദയ ഭേദകം. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസമാണ് എല്ലാ ദിവസവും പരിശോധന ഉണ്ടായി. ഇന്ന് അധികമായി ചെയ്‌തത് ഡ്രോൺ പരിശോധന മാത്രം. രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ മുങ്ങൽ വിദഗ്‌ധൻ എത്തി പരിശോധനയും നടത്തി. കോസ്‌റ്റ് ഗാർഡ് അഞ്ച് ദിവസവും പരിശോധന നടത്തി. ഇത് ഒന്നും ന്യായീകരണമല്ല. കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ പരിശോധനയ്ക്ക് വലിയ തടസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് " ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു.

ഷിബു ബേബി ജോൺ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീണ്ടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗൗതം കൃഷ്‌ണനെ കടലിൽ കാണാതായത്. അച്‌ഛനെയും ഭർത്താവിനെയും മകനെയുമാണ് രേഷ്‌മയ്ക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. സർക്കാർ ചെയ്‌ത കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തെ ബോധ്യപെടുത്തുന്നതിൽ പോരായ്‌മ സംഭവിച്ചതായി പിന്നീട് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൗതമിൻ്റെ അമ്മ പരാതിയുമായി എത്തിയപ്പോൾ തിരച്ചിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിമാൻഡ് വച്ചിരുന്നില്ല എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മറുപടി അദ്ദേഹം തള്ളുകയും ചെയ്‌തു.

"ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ പരാമർശം സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നു. സർക്കാർ നയമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്. പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റാരേക്കാളും തനിക്ക് അത് മനസിലാകുമെന്നും" മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എസ്ഒപി പരിഷ്‌ക്കരണം നടപ്പാക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. യുവാവിൻ്റെ അമ്മ രേഷ്‌മയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയത്.

പ്രതിഷേധം ശക്തം

കടലിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗൗതം കൃഷ്‌ണനെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കുമെതിരെ കൊല്ലത്ത് വ്യാപക പ്രതിഷേധം. പുത്തൻതുറ അരയ സേവാ സമിതിയും വള്ളത്തൊഴിലാളി യൂണിയനും സംയുക്തമായി നീണ്ടകര ഫിഷിങ് ഹാർബറിലേക്ക് മാർച്ച് ഉപരോധസമരവും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പ്രകടനമായെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നീണ്ടകര ഹാർബർ ഉപരോധിച്ചു.

"മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടുള്ള അവഗണന തുടർന്നാൽ വിഴിഞ്ഞം മുതൽ കാസർകോട് വരെ റോഡിൽ വള്ളങ്ങൾ നിരത്തി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അറിയാം. മാത്രമല്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാ ഹാർബറുകളും അടച്ചിട്ട് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ സ്ഥാപിപ്പിക്കുമെന്നും" ധീവരസഭ കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എസ് രാജു പറഞ്ഞു. കൂടാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിഐടിയുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീണ്ടകരയിലെ ഫിഷറീസ് ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം കളക്‌ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. പ്രകടനമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ കളക്‌ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിച്ച തടഞ്ഞു. എന്നാൽ പൊലീസിനെ തള്ളി മാറ്റി അകത്തേക്ക് ഓടി കയറിയ പ്രവർത്തകരെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ പൊലീസ് വീണ്ടും തടയുകയായിരുന്നു.

തെരച്ചിൽ ഊർജിതം

നീണ്ടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്‌ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു. മകനെ കണ്ടു കിട്ടാത്തതിൽ ഗൗതമിൻ്റെ അമ്മ രേഷ്‌ം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോസ്‌റ്റൽ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. എട്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് നീണ്ടകരയിൽ നിന്ന് കടലിൽ മത്സ്യബന്ധത്തിന് പോയ വെള്ളം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഗൗതം കൃഷ്‌ണയെ കാണാതായത്. ഗൗതമിൻ്റെ അച്‌ഛനും മുത്തച്‌ഛനും ഇതേ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും മകനെ കണ്ടു കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രേഷ്‌മ രംഗത്ത് എത്തിയത്.

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