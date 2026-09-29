വന്യജീവി ആക്രമണ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ 100% വർധനവ്; കർഷക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മൂന്നുമുഖ തന്ത്രവുമായി സർക്കാർ
കാർഷിക നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണത്തിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി.
Published : September 29, 2026 at 3:27 PM IST
കോഴിക്കോട്: വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ജീവഹാനികൾക്കും കൃഷി നാശത്തിനുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുകയിൽ 100 ശതമാനം വർധനവ് വരുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. കൃഷി വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് തിരുവമ്പാടി സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ചർച്ച് പാരിഷ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'കർഷക സുരക്ഷ - വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണം' സംസ്ഥാനതല കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വന്യജീവി പ്രശ്നം വനം വകുപ്പിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണാതെ കൃഷി, റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ സംയോജിത ഇടപെടലിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്നും തദ്ദേശീയ അനുഭവങ്ങളും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും കോർത്തിണക്കി കർഷകരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും പൂർണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ കൃഷി മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കാർഷിക നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണത്തിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു.
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മുഖ്യമന്ത്രി, കൃഷി മന്ത്രി, ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നഷ്ടപരിഹാര തുക ഇരട്ടിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് കുരങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യജീവികൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തേങ്ങയ്ക്ക് 15 രൂപ നിരക്കിലും, കൊക്കോ കൃഷിനാശത്തിന് തടമൊന്നിന് 30 രൂപ നിരക്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇഎഫ്എൽ നടപടികളുടെ പേരിൽ അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാതെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതി ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും തറവില നിശ്ചയിച്ച് അർഹമായ കോമ്പൻസേഷൻ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണത്തിനായി തടഞ്ഞുനിർത്തൽ (Containment), ആഘാത ലഘൂകരണം (Mitigation), അർഹമായ ധനസഹായം (Compensation) എന്നീ മൂന്നുമുഖ തന്ത്രങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീവ്ര സംഘർഷ മേഖലകളും 55 മുൻഗണനാ പഞ്ചായത്തുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മൾട്ടി-ലെയർ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് അധിക വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇക്കോ-ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി 'ഹോം സ്റ്റേ / ബാക്ക് പാക്കിങ്' പൈലറ്റ് പദ്ധതി ഉടൻ ആരംഭിക്കും. വന്യമൃഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാത്ത കാർഷിക വിളകളും (ഉദാഹരണത്തിന് ഉയർന്ന കുർക്കുമിൻ അടങ്ങിയ മഞ്ഞൾ കൃഷി) വിപണന സൗകര്യങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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