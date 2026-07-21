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മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം: വേണ്ടത് സഹജീവനം; നഷ്‌ടപരിഹാരത്തുക വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ

വന്യജീവി ഭീഷണി ലഘൂകരിക്കാൻ കർമ്മ പദ്ധതി, ഏറ്റുമുട്ടലല്ല സഹജീവനമാണ് മനുഷ്യ- വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന് പരിഹാരമെന്ന് മന്ത്രി, സംഘർഷ സ്വഭാവം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂവിഭാഗങ്ങളെ തിരിക്കുമെന്നും പ്രതികരണം.

SHIBU BABY JOHN HUMAN WILDLIFE CONFLICT ACTION PLAN TO WILDLIFE THREATS WILDLIFE ATTACK
minister shibu baby john (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 8:13 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മനുഷ്യനും വന്യജീവികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലല്ല സഹജീവനമാണ് മനുഷ്യ- വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന് പരിഹാരമെന്ന് മന്ത്രി ഷിബു ബേബിജോൺ. മനുഷ്യ- വന്യ ജീവി സംഘർഷത്തിൽ ജീവനും ജീവനോപാധിയും നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്കുള്ള നഷ്‌ടപരിഹാരം 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജഗതി ജവഹർ സഹകരണ ഭവൻ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച, വനാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപന പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

വന്യജീവി ഭീഷണി ലഘൂകരിക്കാൻ കർമപദ്ധതി

വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ സംയുക്ത കർമ്മ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വനാതിർത്തി പ്രദേശത്തെ കർഷകരുടെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ ഒ സി നൽകുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കും. മറ്റ് നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എൻഒസി നൽകിയിരിക്കണമെന്നും മനഃപൂർവം കാലതാമസം വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി താക്കീത് നൽകി.

മനുഷ്യ- വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങളിൽ ജീവനും ജീവനോപാധിയും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകേണ്ട നഷ്‌ടപരിഹാരം സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. സർക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റിലാണ് അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുക. വനാതിർത്തി പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ആവിഷ്‌ക്കരിക്കും. വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിസാര കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാനും അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കും.

നാടൻ കുരങ്ങിനെ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയം കേന്ദ്ര വനം മന്ത്രി തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനാതിർത്തികളിലെ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡൻ്റുമാർക്ക് ഹോണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സ്റ്റാറ്റസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അംഗീകൃത ഷൂട്ടർമാർ നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവയ്ക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാർക്ക് അനുമതി നൽകാം. ഷൂട്ടർമാരുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ റൈഫിൾസ് ക്ലബുകളുടെ സേവനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

സംഘർഷ സ്വഭാവം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂവിഭാഗങ്ങളെ തിരിക്കും

മനുഷ്യ- വന്യജീവി സംഘർഷ സ്വഭാവം അടിസ്ഥാനമാക്കി വനാതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളെ 12 ഭൂവിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് തീവ്ര അപകട സാധ്യതാ പ്രദേശങ്ങൾ, ഉയർന്ന അപകട സാധ്യത പ്രദേശങ്ങൾ, മധ്യ തല അപകട സാധ്യത പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകൾ പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തി എ ഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശബ്‌ദ വെളിച്ച പ്രതിരോധ സംവിധാനം, തൂക്കുവേലി, വലിയ മതിലുകൾ എന്നിങ്ങനെ ത്രീ ടയർ പ്രതിരോധ മാർഗം സ്വീകരിക്കും. കാട്ടാന ശല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വേലികളിൽ തേനീച്ചക്കൂടുകളും പരീക്ഷിക്കും.

വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വനം വകുപ്പ് ഘട്ടംഘട്ടമായി സോളാർ ഫെൻസിംഗ് പൂർത്തിയാക്കും. ഇതിൻ്റെ പരിപാലനം പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അതിനായി പ്രോജക്ടുകൾ പാസാക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അധികമായി 25 റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ് ടീമുകൾ രൂപീകരിക്കും. കൂടാതെ വനാതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് പേരുടെ ഒരു സംഘം എന്ന കണക്കിൽ 100 റെസ്‌ക്യൂ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് 500 പേരെ പുതുതായി നിയമിക്കും.

ആദിവാസി യുവാക്കൾക്കും ഫോറസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി ജോലി ലഭിക്കാതെ പോയവരിൽ യോഗ്യതയുള്ള വർക്കും മുൻഗണന നൽകും. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക കർമ പദ്ധതിയിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.

വനാതിർത്തികളിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ദ്രുതകർമ സേനകൾക്കുണ്ടാകണമെന്ന് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി വ്യക്തമാക്കി. വനം- വന്യ ജീവി സംഘർഷങ്ങളുടെ മറവിൽ മറ്റ് അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങളും നടക്കാം. ഈ മേഖലകൾ സംഘർഷ രഹിതമായി സഹവർത്തിത്വത്തിലാക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയ പഠനം ആവശ്യമാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരവും മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി.

ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഡോ. പി. പുകഴേന്തി വിഷയാവതരണം നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ വനാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡൻ്റുമാർ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്‌സൺമാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, വനം-വന്യജീവി വകുപ്പു സെക്രട്ടറി കെ. ബിജു, വനം മോധാവി രാജേഷ് രവീന്ദ്രൻ, അഡി. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ (സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി) ഡോ. പ്രമോദ് ജി. കൃഷ്‌ണൻ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്‌ടർ ഡോ. ദിവ്യ എസ്.അയ്യർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

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SHIBU BABY JOHN
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
ACTION PLAN TO WILDLIFE THREATS
WILDLIFE ATTACK
GOVT ON HUMAN WILDLIFE CONFLICT

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