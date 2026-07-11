'മാനന്തവാടി ഷീ ലോഡ്ജ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളം'; അനാഥമായ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
വയനാട് ഗവ മെഡിക്കൽ കോളജിനോട് ചേർന്ന് നിർമിച്ച രണ്ടുനില കെട്ടിടമാണ് വർഷങ്ങളായി പണി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത്.
Published : July 11, 2026 at 2:41 PM IST
വയനാട്: നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചതോടെ വയനാട് മാനന്തവാടി നഗരസഭയുടെ ഷീ ലോഡ്ജ് പദ്ധതിയും മുടങ്ങി. പദ്ധതി മുടങ്ങിയതോടെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച കെട്ടിടം കാടുകയറി സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി ഷീ ലോഡ്ജ് അടിയന്തരമായി തുറന്നു നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
വയനാട് ഗവ മെഡിക്കൽ കോളജിനോട് ചേർന്ന് നിർമിച്ച രണ്ടുനില കെട്ടിടമാണ് വർഷങ്ങളായി പണി പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയുടെ ആദ്യനിലയിലെ ആറ് ബെഡ്റൂമുകളുടെ നിർമാണം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചതോടെ കെട്ടിടവും പരിസരവും കാടുകയറി നശിക്കുകയാണ്.
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മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്ന രോഗികൾക്കൊപ്പമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജോലി, പഠനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാനന്തവാടിയിലെത്തുന്നവർക്കും വലിയ ആശ്രയമാകേണ്ട പദ്ധതിയാണിത്. എന്നാൽ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച കെട്ടിടം ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം.
കെട്ടിടം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളം
കെട്ടിടം അനാഥമായി കിടക്കുന്നതിനാൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറുന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. പൊതുപണം ചെലവഴിച്ച് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഇനിയും വൈകിപ്പിക്കാതെ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. മാനന്തവാടിയില് നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ച് ഷീ ലോഡ്ജ് എത്രയും വേഗം പണി പൂര്ത്തീകരിച്ച് സ്ത്രീകള്ക്കായി തുറന്ന് നല്കണമെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ റഷീദ് നിലാമ്പരി പറഞ്ഞു.
"മാനന്തവാടിയില് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആരംഭിച്ച കെട്ടിടം ഇന്ന് അനാഥമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ആറ് ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉള്പ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ച ബില്ഡിങ് ആണ് അനാഥമായി കിടക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിര്മ്മാണം നിന്ന് പോയിട്ട് ആറ് വര്ഷങ്ങളായി.
മുന്സിപ്പാലിറ്റിയില് ഇതേ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് അന്വേഷിച്ചപ്പോള് കോണ്ട്രാക്ടര് ഇട്ട് പെയെന്നാണ് വിവരം. ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏകദേശ പണിപൂര്ത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഭിത്തികള് തേച്ച് മിനുക്കി പെയിൻ്റ് കൂടി അടിച്ചാല് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാന് കഴിയും. കൂടാതെ മെഡിക്കല് കോളജിലെ വിദ്യാര്ഥിനികള്ക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താന് കഴിയും" എന്ന് റഷീദ് നിലാമ്പരി പറഞ്ഞു.
നഗരസഭ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് നിർമാണത്തിലെ തടസങ്ങൾ നീക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ താമസകേന്ദ്രമെന്ന ഷീ ലോഡ്ജിൻ്റെ ലക്ഷ്യം യാഥാർഥ്യമാക്കുകയും വേണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം കരാറുകാരൻ പണി നിർത്തിയതാണ് നിർമ്മാണ തടസത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നഗരസഭയുടെ വാദം.
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