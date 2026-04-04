വണ്ടൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ശശി തരൂരിന് നേരെ കൈയേറ്റ ശ്രമം; ഗൺമാന് മർദനം, 3 പേർ പിടിയിൽ

എ.പി അനിൽകുമാറിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനിടെ തിരുവാലിയിലാണ് അക്രമമുണ്ടായത്. കാളികാവ് സ്വദേശി ഉമ്മറിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കേസ്. അക്രമികൾ എത്തിയ വാഹനങ്ങളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു.

SHASHI THAROOR GUNMAN ASSAULT SHASHI THAROOR KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 ASSEMBLY POLLS
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 4, 2026 at 10:35 AM IST

മലപ്പുറം: വണ്ടൂരിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എപി അനിൽകുമാറിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയ എംപി ശശി തരൂരിൻ്റെ വാഹനം തടഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൺമാന് മർദനമേറ്റു. ഗൺമാൻ്റെ പരാതിയിൽ വണ്ടൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് മൂന്നുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് 7.30ന് തിരുവാലി ചെളിത്തോട് പാലത്തിന് സമീപത്തുവച്ചാണ് അപ്രതീക്ഷിത സംഭവമുണ്ടായത്. ശശി തരൂരും സംഘവും രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമം. തിരുവാലി ഭാഗത്തുവച്ച് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി എത്തിയ അക്രമിസംഘം എംപിയുടെ വാഹനം തടയുകയായിരുന്നു. വാഹനം തടഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ സംഘത്തിലൊരാൾ ഗൺമാനെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെയുണ്ടായ അക്രമം പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചു.

മൂന്നുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കാളികാവ് സ്വദേശി ഉമ്മറിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. അക്രമികൾ എത്തിയ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഗൺമാൻ്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വണ്ടൂർ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണോ വാഹനം തടഞ്ഞതെന്ന കാര്യം പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. പ്രതികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രചാരണം ചൂടുപിടിക്കുന്നു

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതി അടുത്തതോടെ വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയപ്പോര് ശക്തമാണ്. യുഡിഎഫിൻ്റെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ എപി അനിൽകുമാറിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം പകരാനാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ശശി തരൂർ എത്തിയത്. ഇതിനിടെയുണ്ടായ അക്രമസംഭവം യുഡിഎഫ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു. വണ്ടൂർ മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോട്ടയായ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യുഡിഎഫ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ദേശീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായതിനാൽ അക്രമസംഭവങ്ങളെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നോക്കിക്കാണുന്നത്.

സ്ഥാനാർഥിക്കും നേതാക്കൾക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പൊലീസ് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഐപികൾ എത്തുന്ന പരിപാടികളിൽ കൂടുതൽ പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിക്കാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് യുഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു.

സമാധാനപരമായ പോളിങ് പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാൻ ജില്ലയിലുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ കലക്ടർ നിർദേശിച്ചു. നേതാക്കൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ജനങ്ങളെ സമീപിക്കാനും വോട്ട് ചോദിക്കാനും അവസരം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി. പ്രതിസന്ധികളെ അവഗണിച്ച് വരുംദിവസങ്ങളിൽ പ്രചാരണം കൂടുതൽ സജീവമാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി.

ALSO READ: അബുദബിയിൽ മിന്നലാക്രമണം, 5 അമേരിക്കൻ പോർവിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടു; തിരിച്ചടി കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
UDF LEADER STAFF BEATEN

