എഴുപതിന്റെ നിറവിൽ തരൂർ; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുതൽ അനന്തപുരി വരെ നീളുന്ന രാഷ്ട്രീയ യാത്ര
Published : March 9, 2026 at 2:45 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 3:00 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ വിശ്വപൗരൻ ശശി തരൂർ എംപിക്ക് ഇന്ന് 70 തികയുന്നു. പ്രത്യേക ആഘോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഈ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. തലസ്ഥാനത്തെ ഓഫീസിൽ ജീവനക്കാർ കേക്ക് മുറിച്ച് ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു. വിശാഖം നക്ഷത്രക്കാരനായ അദ്ദേഹം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ക്ഷേത്രദർശനം നടത്താറില്ലെന്ന് ശശി തരൂരിന്റെ ഓഫീസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ലണ്ടനിൽ ജനനം, ബിരുദം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്
ലണ്ടനിൽ ജനിച്ച് മുംബൈയിലും കൊൽക്കത്തയിലുമായി വളർന്ന തരൂർ 1975-ൽ ഡൽഹിയിലെ സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളജിൽ നിന്ന് ബിഎ ഹിസ്റ്ററി ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. തുടർന്ന് ഉന്നതപഠനത്തിനായി അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം രണ്ട് എംഎ കോഴ്സുകൾ വിജയിച്ചു. മെഡ്ഫോഡിലുള്ള ടഫ്റ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫ്ലെച്ചർ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസിയിൽ നിന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലും ലോ ആന്ഡ് ഡിപ്ലോമസിയിലുമായി രണ്ട് എംഎകൾ സ്വന്തമാക്കി.
അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നുതന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൽ പിഎച്ച്ഡിയും കരസ്ഥമാക്കി. 22 വയസുള്ളപ്പോൾ ഫ്ളെച്ചർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അത്തരമൊരു ബഹുമതി ലഭിച്ച അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡോക്ടറേറ്റ് പഠനത്തിനിടയിൽ തരൂരിന് മികച്ച വിദ്യാർഥിക്കുള്ള റോബർട്ട് ബി. സ്റ്റുവർട്ട് സമ്മാനം ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ഫ്ളെച്ചർ ഫോറം ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫുമായിരുന്നു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ കരിയർ
1978-ൽ ജനീവയിലെ യുഎൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഫോർ റെഫ്യൂജീസ് (യുഎൻഎച്ച്സിആർ) സ്റ്റാഫ് അംഗമായിട്ടാണ് തരൂരിന്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. 1981 മുതൽ 1984 വരെ, ബോട്ട് വംശജരുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിലെ യുഎൻഎച്ച്സിആർ ഓഫീസിന്റെ തലവനായിരുന്നു.
ജനീവയിലെ യുഎൻഎച്ച്സിആർ ആസ്ഥാനത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുഎൻഎച്ച്സിആർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റാഫിന്റെ ആദ്യ ചെയർമാനായി. 1989-ൽ ന്യൂയോർക്കിലെ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അണ്ടർ-സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ പ്രത്യേക സഹായിയായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു.
അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലായി നിയമനം
1996-ൽ തരൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഡയറക്ടറായും സെക്രട്ടറി ജനറൽ കോഫി അന്നന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റായും നിയമിതനായി. 2001 ജനുവരിയിൽ, അസിസ്റ്റന്റ്-സെക്രട്ടറി-ജനറൽ തലത്തിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ വകുപ്പിന്റെ (ഡിപിഐ) ഇടക്കാല തലവനായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു. തുടർന്ന് 2002 ജൂൺ 1 മുതൽ തരൂരിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ (യുഎൻഡിപിഐ) അണ്ടർ-സെക്രട്ടറി-ജനറലായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആശയവിനിമയ തന്ത്രത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു, ഇത് സംഘടനയുടെ പ്രതിച്ഛായയും ഫലപ്രാപ്തിയും വർധിപ്പിച്ചു. 2003-ൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുഭാഷാവാദത്തിനായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കോർഡിനേറ്ററുടെ അധിക ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി നൽകി. യുഎൻഡിപിഐയിലെ സേവനകാലത്ത് തരൂർ വകുപ്പ് പരിഷ്കരിക്കുകയും നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 11 ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഇസ്ലാമോഫോബിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ യുഎൻ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
2006-ൽ സെക്രട്ടറി ജനറലിനായുള്ള പ്രചാരണം
2006-ൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തരൂരിനെ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, 50-കാരനായ ശശി തരൂർ 46-കാരനായ ഡാഗ് ഹാമർസ്ക്ജോൾഡിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറലാകുമായിരുന്നു. യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ നടത്തിയ നാല് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ബാൻ കി മൂണിന് പിന്നിൽ തരൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
അവസാന റൗണ്ടിൽ, സ്ഥിരാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ വീറ്റോ ലഭിക്കാത്ത ഏക സ്ഥാനാർഥിയായി ബാൻ ഉയർന്നുവന്നു. തരൂരിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ അമേരിക്ക വീറ്റോ ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം തരൂർ സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിക്കുകയും അണ്ടർ-സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന നിലയിലുള്ള കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ സേവനത്തിൽ തുടരാനുള്ള ബാൻ കി മൂണിന്റെ ക്ഷണം നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു. 2007 ഫെബ്രുവരി 9-ന് തരൂർ അണ്ടർ-സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയും 2007 ഏപ്രിൽ 1-ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വിടുകയും ചെയ്തു.
കോൺഗ്രസിലൂടെ പാർലമെന്റിലേക്കും മന്ത്രിസഭയിലേക്കും
2007-ൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ തരൂർ 2009 വരെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. 2009-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നാണ് തരൂർ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. പാർട്ടിയുമായി പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി യോജിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2009 മാർച്ചിൽ തിരുവനന്തപുരം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് അദ്ദേഹം ലോക്സഭാംഗമായി. 2009 മെയ് 28-ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് മന്ത്രിസഭയിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. 2010 ഏപ്രിലിൽ, ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ ഓഹരികൾ നേടുന്നതിനായി ഓഫീസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിനായി സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രഥമഗണനീയനായിരുന്ന തരൂർ, 2013 വരെ ട്വിറ്ററിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു.
2012-ൽ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിൽ
2010-നും 2012-നും ഇടയിൽ തരൂർ പാർലമെന്റിൽ സജീവമായി തുടർന്നു. ദുരന്തനിവാരണത്തിനായുള്ള പാർലമെന്ററി ഫോറത്തിന്റെ അംഗം-കൺവീനർ, വിദേശകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, പ്രതിരോധ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി, ടെലികോമിനായുള്ള സംയുക്ത പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ 60-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രത്യേക ചർച്ചയിൽ ലോക്സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട നാല് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു തരൂർ. 2012-ൽ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ് തരൂരിനെ വീണ്ടും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാനവ വിഭവശേഷി വികസന സഹമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു.
2014 മുതൽ പ്രതിപക്ഷത്ത്
2014-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തരൂർ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തെ വിദേശകാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പുകഴ്ത്തിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിന് തരൂരിനെ പാർട്ടി വക്താവ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് 2019-ൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ ആശയവിനിമയ-വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായും, 2024-ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 26-ന് വിദേശകാര്യ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായും നിയമിച്ചു. 2025 ഏപ്രിൽ 22-ലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' എന്ന പ്രതികാര നടപടിയെക്കുറിച്ച് നയതന്ത്ര ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനായുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ അദ്ദേഹം നയിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു. ദേശീയ താൽപ്പര്യം മാത്രമാണ് മറ്റെല്ലാറ്റിനും മുകളിലെന്നായിരുന്നു ഇതിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
ജി-23യും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പും
2022-ൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ നവീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപപ്പെട്ട 'ജി-23' കൂട്ടായ്മയിൽ തരൂരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു. ഖാർഗെ വിജയിച്ചെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ പരമോന്നത സമിതിയായ പ്രവർത്തകസമിതിയിൽ തരൂർ അംഗമായി.
ഇഷ്ടങ്ങൾ: ഇഡ്ഡലിയും മാങ്ങയും
ശശി തരൂരിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രഭാതഭക്ഷണം ഇഡ്ഡലിയാണ്. മൂന്നു നേരവും ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ തനിക്ക് മടിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴങ്ങളിൽ മാങ്ങയാണ് പ്രിയം. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ ലഭിച്ച മാമ്പഴം ഒരു കവറിൽ വാഹനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചതും പിന്നീട് അത് കാണാതെ വന്നപ്പോൾ പരിഭവിച്ചതും ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു.
എഴുത്തും കുടുംബവും
പ്രത്യേക ചിട്ടകളൊന്നുമില്ലാത്ത തരൂരിന് എഴുത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. രാത്രി രണ്ട് മണിയോടെ മാത്രം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹം രാവിലെ എട്ടരയോടെ ഓഫീസിലെത്തും. അമ്മ ലില്ലി തരൂരിനോട് ഏറെ സ്നേഹമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ശോഭ, സ്മിത എന്നീ സഹോദരങ്ങളുമുണ്ട്.
