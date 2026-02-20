'ഇത് യഥാർഥ കേരളത്തിൻ്റെ കഥയല്ല'; പച്ചക്കള്ളവും പ്രൊപ്പഗണ്ടയുമാണ്, ദ കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരെ ശശി തരൂർ
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വർഗീയത പരത്താനുള്ള ലൈസൻസല്ല, 30 കേസുകളെ 32,000 ആക്കി പർവതീകരിച്ചുവെന്ന് തരൂർ.
Published : February 20, 2026 at 7:40 AM IST
തിരുവനന്തപുരം/ന്യൂഡൽഹി: 'ദ കേരള സ്റ്റോറി' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും തിരുവനന്തപുരം എംപിയുമായ ശശി തരൂർ. സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്ന തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളത്തെയും രാജ്യത്തെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയെന്ന ബോധപൂർവമായ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്ത ഉള്ളടക്കം സിനിമയുടെ പ്രമേയവും അതിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന കണക്കുകളും യാഥാർഥ്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റി ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന തരത്തിലുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ലഭ്യമായ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുപ്പതോളം കേസുകൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കേവലം മുപ്പത് പേർക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേരുടേതായി പർവതീകരിച്ച് കാണിച്ച് കേരളത്തെ ഭീകരരുടെ നാടായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമയിലൂടെ നടക്കുന്നതെന്നും ശശി തരൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളത്തെ അപമാനിക്കാനുള്ള അജണ്ട നൂറ്റിനാല്പത് കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുള്ള ഈ വലിയ രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികൾക്ക് സംഭവിച്ച ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മതേതര സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൻ്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുക എന്ന ഗൂഢലക്ഷ്യമാണ് ഇത്തരം അജണ്ടകൾക്ക് പിന്നിലുള്ളത്. എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെയും സാഹോദര്യത്തോടെയും ജീവിക്കുന്ന നാടാണ് കേരളം. ഈ മതസൗഹാർദം തകർക്കാനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനും മാത്രമേ ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ ഉപകരിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
യഥാർഥ കേരളത്തിൻ്റെ കഥ ഇതല്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി എക്കാലവും നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് താനെങ്കിലും യാഥാർഥ്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റാനുള്ള ലൈസൻസല്ല അതെന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. ഇത് സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളവരുടെ ഭാവനയിലുള്ള കഥയാകാം, എന്നാൽ യഥാർഥ കേരളത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ള പ്രൊപ്പഗണ്ട മാത്രമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയണം സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപന സമയം മുതൽ കേരളത്തിൽ ഭരണ പക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുപോലെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തിയത്. സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിൽ ഉന്നയിച്ച തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപക വിമർശനം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് യൂട്യൂബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആ കണക്കുകൾ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ പ്രതികരണം. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളെ കേരളീയ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി തള്ളിക്കളയണമെന്നും നാടിൻ്റെ മതേതര പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Also Read:- സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം അഞ്ചാം ദിവസത്തിൽ; ഒപി ബഹിഷ്കരണം പൂർണം, വലഞ്ഞ് രോഗികൾ