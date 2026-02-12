"കേരളം പുറകോട്ട്", ഭാരത് ബന്ദിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് ശശി തരൂര്
Published : February 12, 2026 at 3:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ലേബര് കോഡിനെതിരെ വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകള് ഭാരത് ബന്ദ് ആചരിക്കുമ്പോള് കേരളത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂര് എംപി. ഇന്നത്തെ "ഭാരത് ബന്ദ്" യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു "കേരള ബന്ദ്" മാത്രമായി മാറുന്നത് ഖേദകരമായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണെന്ന് ശശി തരൂര് വിമര്ശിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില് ഇത്തരത്തില് ജനജീവിതത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പ്രവണതയില്ല, അസംഘടിതരായ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മേൽ സംഘടിതമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം നടത്തുന്ന ഈ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് കേരളം മാത്രം ഇപ്പോഴും ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ്. പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ താൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, എന്നാൽ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശത്തെയല്ല. മറ്റൊരാളുടെ സ്വതന്ത്രമായ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമില്ല. നമ്മുടെ തീവ്രമായ യൂണിയനിസം കൊണ്ട് നാം വ്യവസായങ്ങളെ ഓടിച്ചുവിട്ടു. പൗരന്മാരെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ തടവുകാരാക്കുകയും കടകള് നിര്ബന്ധിച്ച് അടപ്പിക്കുന്നതും വഴി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം യുവാക്കൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും അന്യമായി തുടരുമെന്ന് നാം ഉറപ്പാക്കുകയാണ്.
It is a lamentable irony that today’s " bharat bandh" is, in reality, merely another "kerala bandh." while the rest of india has evolved beyond such coercive disruptions, kerala remains uniquely held hostage by this organized tyranny of the minority over the unorganized majority.… pic.twitter.com/oSllbYhFRg— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 12, 2026
സ്വയം നശീകരണപരമായ ഈ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പകരമായി നമുക്ക് സർഗ്ഗാത്മകമായ വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. തന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടി ഉൾപ്പെട്ടാൽ പോലും, സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ബന്ദ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമല്ലെന്ന് താൻ പണ്ടേ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും വാണിജ്യത്തെയും സഞ്ചാരത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ പൗരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്.
ഫാക്ടറികൾക്ക് പുറത്ത് തെരുവുകളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ച തീവ്രമായ യൂണിയനിസം കാരണം കേരളത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മതിയായ ദോഷം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും - വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും - ഉപേക്ഷിച്ച ഇത്തരം കാലഹരണപ്പെട്ട സമരരീതികൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനികവും നിക്ഷേപസൗഹൃദവുമായ ഒരു ഇടമാകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. വിയോജിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാം, എന്നാൽ വിയോജിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും യാത്ര ചെയ്യാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമുക്ക് ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കാം. പ്രതിഷേധം ഒരു ധാർമ്മിക പ്രഖ്യാപനമായിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഭൗതികമായ തടസ്സപ്പെടുത്തലായിരിക്കരുതെന്നും ശശി തരൂര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
