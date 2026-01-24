ETV Bharat / state

അതൃപ്തി മറച്ചുവെക്കാതെ ശശി തരൂർ: 'പരാതികൾ പാർട്ടിയിൽ പറയും, പരസ്യ ചർച്ചയ്ക്കില്ല'

അസംതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ തരൂർ തള്ളിയില്ല. കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ പറയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചിയിലെ പരിപാടി ഒഴിവാക്കിയത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതിനാലാണ്.

ശശി തരൂർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി അതൃപ്തിയിലാണെന്ന വാർത്തകളിൽ ചിലത് ശരിയും ചിലത് തെറ്റുമാണെന്ന് ശശി തരൂർ. പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ നേതൃത്വത്തോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് താത്പര്യമെന്നും പരസ്യപ്രതികരണം ശരിയല്ലെന്നും കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി തള്ളാതെയായിരുന്നു തരൂരിൻ്റെ പ്രതികരണം.

മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളിൽ ശരിയും തെറ്റുമുണ്ടെന്നും അതൊന്നും പൊതുവേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടിക്കകത്ത് പറയാനുള്ളത് പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ പറയും. എറണാകുളം വിവാദത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. തനിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാൻ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

പുസ്തക പ്രകാശനം

എൻ്റെ പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ ജയ്പൂർ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിലെ പുസ്തക പ്രകാശനം മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് പങ്കെടുത്തതെന്ന് തരൂർ വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ലോകത്തിന് മുൻപിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും തൻ്റെ ചിന്തകളെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇതിനെയും മുടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്.

നേരത്തെ അറിയിച്ചു

കൊച്ചിയിലെ പരിപാടിക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ പരിപാടിക്ക് നേരത്തെ വാക്ക് നൽകിയതാണ്. അത് റദ്ദാക്കി മറ്റൊരു പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ല. കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരാനും പോകാനും എളുപ്പമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താൻ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

കൊച്ചിയിലെ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം അപമാനിതനായി എന്ന തരത്തിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് നേരിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഉചിതം. മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പാർലമെൻ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും താൻ ഉറപ്പായും പങ്കെടുക്കുമെന്നും ആ സമയത്ത് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ താൻ തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

