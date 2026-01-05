ETV Bharat / state

'മോദിയെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടില്ല, തലക്കെട്ട് മാത്രം കണ്ട് വിമർശിക്കരുത്'; മറുപടിയുമായി ശശി തരൂർ

അദ്വാനിയെ ആദരിച്ചത് മര്യാദയുടെ ഭാഗമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും ശശി തരൂർ

ശശി തരൂർ വയനാട് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിൽ, ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 5, 2026 at 2:53 PM IST

വയനാട്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ താൻ പ്രശംസിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന തലക്കെട്ടുകൾ മാത്രം കണ്ടാണ് പലരും തനിക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും ശശി തരൂർ എംപി. വയനാട്ടിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃക്യാമ്പിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിവാദങ്ങളിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നും താൻ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പുകൾ പൂർണമായി വായിച്ചുനോക്കിയാൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് എൽകെ അദ്വാനിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ആശംസ അറിയിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കും തരൂർ മറുപടി നൽകി. തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ മര്യാദ കാണിക്കുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തത്. മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രീതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ആ സ്പിരിറ്റിൽ മാത്രമാണ് ആശംസകൾ നേർന്നതെന്നും ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ള നേതാക്കൾ മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് താൻ കുറിച്ച വാക്കുകൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. ആ സദസ്സിൽ താൻ നേരിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നതാണ്. താൻ എഴുതിയ കുറിപ്പിൽ എവിടെയാണ് പ്രശംസയുള്ളതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ മാത്രം കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് ഇത്തരം മിഥ്യാധാരണകൾക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പാർട്ടിയിലെ തൻ്റെ സ്ഥാനം

പാർട്ടിയിലെ തൻ്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മനസ്സ് തുറന്നു. കോൺഗ്രസ് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ്. താൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു, അതോടെ ആ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. പാർട്ടിയിൽ താൻ പതിനേഴ് വർഷമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്നും നേതാക്കൾക്കിടയിൽ യാതൊരുവിധ അസ്വാരസ്യങ്ങളും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിയമസഭാ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായ കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുമെന്നും സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് അതിൽ വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിലപാട്

എംപിമാർ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പൊതുവായ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും. ചില എംപിമാർക്ക് മത്സരിക്കാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടായേക്കാം. താൻ വ്യക്തിപരമായി അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കി.

