പ്രവാസി വോട്ടുകൾ കുത്തനെ കുറയും; മലബാറിൽ വിധി നിർണയിക്കാൻ 'നാട്ടിലെ' വോട്ടർമാർ, ചങ്കിടിപ്പോടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ

യാത്രാനിരക്ക് വർധനയും യുദ്ധഭീതിയും കാരണം ഇത്തവണ പ്രവാസി വോട്ടുകൾ കുറയും. ഇത് മലബാറിലെ നാൽപ്പതിലേറെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിർണായകമാകും. വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം അപ്രവചനീയമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 8, 2026 at 12:53 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ മേഖലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെ പ്രവാസി വോട്ടർമാരുടെ കുറഞ്ഞ പങ്കാളിത്തം സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 2021-ൽ 61 ശതമാനമായിരുന്ന പ്രവാസി വോട്ട് വിഹിതം ഇത്തവണ 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളും വിമാനയാത്രാ നിരക്കിലെ അമിതമായ വർധനയുമാണ് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത്.

പ്രവാസി വോട്ടർമാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മലബാറിലെ നാൽപ്പതിലേറെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഈ കുറവ് വൻ തിരിച്ചടിയായേക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിച്ചുകയറിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്തവണ ഫലം പ്രവചനാതീതമാണ്.

മലബാറിൽ അനിശ്ചിതത്വം

ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 2,44,093 പ്രവാസി വോട്ടർമാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്, 60,258. തൊട്ടടുത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് 58279. ഏറെക്കാലം മുന്നിലായിരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് 41962 പ്രവാസി വോട്ടർമാർ ഉള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസി വോട്ടർമാരുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം തിരൂരാണ്. തൊട്ടടുത്ത് കുറ്റ്യാടിയും നാദാപുരവുമൊക്കെയുണ്ട്.

2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 38 വോട്ടിനാണ് നജീബ് കാന്തപുരം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. 333 വോട്ടുകൾക്കാണ് കുറ്റ്യാടിയിൽ കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ വിജയിച്ചത്. കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 1745 വോട്ടുമായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം. ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിധി നിർണയിക്കപ്പെട്ട മലബാറിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവാസി വോട്ടിൻ്റെ അഭാവം ഈ തവണ വലിയ ഘടകമാകും.

ആരെയാകും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക?

പ്രവാസി സംഘടനകളിൽ ഏറെ കരുത്തരായ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കേരള മുസ്ലിം കൾച്ചറൽ സെൻ്റർ (KMCC)ൻ്റെ വോട്ടുകളിലാകും പ്രധാനമായും ഇടിവുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുന്നണി അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ എൽഡിഎഫിനെക്കാൾ യുഡിഎഫിനായിരിക്കും പ്രവാസി വോട്ടുകളുടെ കുറവ് കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയാവുക. കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ആർട്ട് സൊസൈറ്റി (INCAS), ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് (OICC), ഇടതുപക്ഷവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ (PMF) തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ സജീവമാണെങ്കിലും ലീഗ് വോട്ടുകളിലെ കുറവ് നിർണായകമാകും.

വെല്ലുവിളിയായി യാത്രാനിരക്കും യുദ്ധഭീതിയും

കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ പ്രവാസികളെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ചിത്രം മാറി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം കാരണം പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുകയാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്‍ര്യമുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് വലിയ ആശങ്ക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ എത്തില്ല.

മറുവശത്ത് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട മലയാളികളെ വിമാന കമ്പനികൾ പിഴിയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 8000 മുതൽ 15000 വരെ വിമാന നിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ അത് 60,000 മുതൽ 80,000 രൂപ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. സൗദിയിൽ നിന്നും ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് എത്തിയ ഒരു പ്രവാസി വ്യക്തമാക്കിയത് 80000 രൂപ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് നൽകിയാണ് എത്തിയതെന്നാണ്.

വിദേശത്തുള്ളവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബങ്ങളും ആശങ്കയിലാണ്. വോട്ടിനായി നാട്ടിലെത്തുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം വോട്ടിന് പോകുന്നവർ ഒരുപക്ഷേ ഇത്തവണ തനിച്ചു പോകാൻ മടിക്കുന്ന അവസ്ഥയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. "നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടായിരിക്കും വലുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉറ്റവരാണ് വലുത് " എന്ന മറുപടിയാണ് വോട്ട് തേടിയെത്തുന്ന ചില വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതികരണം. അതേ സമയം പ്രവാസികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ പോളിങ്സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകൾ.

കള്ളവോട്ട് ഭീതിയും സുരക്ഷയും

പ്രവാസി വോട്ടർമാരുടെ അഭാവത്തിൽ നാട്ടിൽ കള്ളവോട്ട് നടക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളവോട്ട് തടയാൻ സംവിധാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വോട്ടിൽ വിറളി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ കള്ളവോട്ടിന് ശ്രമിച്ചാൽ അത് സംഘർഷത്തിലേക്കും മറ്റു നിയമപ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും കടക്കും. അതുകൊണ്ട് മലബാർ മേഖലയിലെ ജില്ലകളിൽ കനത്ത സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രവാസി വോട്ടർമാർക്ക് അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്തിരുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് എൻആർഐ ഗ്ലോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ആറ്റക്കോയ പള്ളിക്കണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംഘടന നിരന്തരം യോഗങ്ങൾ ചേരുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോടും സർക്കാരിനോടും ആവശ്യമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം പ്രവാസികളുടെ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.പരമാവധി വോട്ടർമാരെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സജീവശ്രമത്തിലാണ് കേരള പ്രവാസി ലീഗും. പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയവരുടെ സംഘടനയാണിത്. ആളുകൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും നാട്ടിലെത്താൻ പറ്റാത്തവരെ ഓർത്ത് വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കരുതെന്നും സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹിയായ സാലിഹ് വ്യക്തമാക്കി.1970 കൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് മലയാളി പ്രവാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രം. കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രങ്ങളുമായി ഇഴചേർന്നു കിടക്കുന്നതാണിത്. ഇടക്കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങിനിർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനസ്രോതസ്സായി പ്രവാസി മലയാളികളും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സംഭാവനകളും നിലനിന്നു.മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലുമായി കേരളത്തിൻ്റെ ചെറുപതിപ്പുകൾ വരെ കാണാൻ സാധിക്കും. അറബ് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചലനവും മലയാളിയുടെ നിത്യജീവിതത്തെ അത്രമേൽ സ്വാധീനിക്കുന്നവയാണ്. നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതും അല്ലാത്തതുമായ കണക്ക് പ്രകാരം 30 ലക്ഷത്തിനിടയിൽ മലയാളികൾ വിവിധ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎഇ (38.6%), സൗദി അറേബ്യ (16.9%), ഖത്തർ (9.1%), ഒമാൻ (6.4%), കുവൈറ്റ് (5.8%), ബഹ്റൈൻ (3.7%) തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ കാര്യമായ സ്ഥാനം ഇന്ന് മലയാളികൾക്കുണ്ട്.

