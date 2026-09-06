ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങൾ ഇനിയും പ്രഖ്യാപിക്കും; എതിർപ്പുകളെ വകവെക്കില്ലെന്ന് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ
ശരീഅത്തിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അന്ത്യദിനം വരെ നിലനിൽക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരൊക്കെ എതിർത്താലും, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശരീഅത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും കാന്തപുരം
By PTI
Published : September 6, 2026 at 1:49 PM IST
കോഴിക്കോട്: മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പൊതുരംഗത്തെ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ പരാമർശങ്ങളെത്തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര്. എത്ര എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായാലും ശരീഅത്ത് (ഇസ്ലാമിക നിയമം) പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും, ഇതിനായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ശരീഅത്ത് സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോഴിക്കോട് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി കാണിച്ചുതന്ന ശരീഅത്ത് ആരെതിർത്താലും ഇവിടെ തുടർന്നും പറയുകതന്നെ ചെയ്യും. ശരീഅത്ത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശരീഅത്താണെന്നും പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതാണെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞു. ശരീഅത്തിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അന്ത്യദിനം വരെ നിലനിൽക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരൊക്കെ എതിർത്താലും, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശരീഅത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും കാന്തപുരം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് അതിനോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു ശരീഅത്ത് സമ്മേളനം നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ആരൊക്കെ എതിർത്താലും, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശരീഅത്ത് - പ്രവാചകൻ കാണിച്ച ശരീഅത്ത് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തുടരും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി കഴിയേണ്ടവരാണെന്നും പൊതുരംഗത്തിറങ്ങിയാൽ വലിയ നാശമുണ്ടാകുമെന്നുമുള്ള കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും അടക്കം രൂക്ഷമായ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ആശയമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ നിന്ന് കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കാന്തപുരം രംഗത്തെത്തിയത്.
'സ്ത്രീകളെ കുഴിച്ച് മൂടണമെന്ന് പറയുന്നവരല്ല ഞങ്ങള്'; കാന്തപുരം
പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചുമൂടണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല തങ്ങളെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ടാംസ്ഥാനമാണ് നൽകുന്നതെന്ന രീതിയിൽ പുറത്തുവരുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് കാന്തപുരം വിശദീകരണം നല്കി. സമസ്തയ്ക്ക് കീഴിൽ ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റ് അവസരങ്ങളും നൽകി വരുന്നുണ്ടെന്നും അനാഥരായ നിരവധിയേറെ പെൺകുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പെൺകുട്ടികൾക്കായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇസ്ലാമിക ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തിൽ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രസ്താവനകളെ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായി നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:"മുഖ്യമന്ത്രി മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം", കാന്തപുരം വിഷയത്തില് വിഡി സതീശനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സമസ്ത മുഖപത്രം