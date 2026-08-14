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ആതുരസേവനത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക്: ഊരാളി ഗോത്രവിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഡോക്‌ടർ ശരണ്യ മോഹൻ ജന്മനാട്ടിൽ ചുമതലയേറ്റു

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഊരാളി ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഡോക്‌ടറായ ശരണ്യ മോഹൻ തൻ്റെ ജന്മനാട്ടിൽ തന്നെ ചുമതലയേറ്റു.

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sharanya mohan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 6:56 PM IST

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ഇടുക്കി: പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്‌ത് ആതുരസേവന രംഗത്തേക്ക് ഒരു ഗോത്രപുത്രികൂടി എത്തുമ്പോൾ, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയത്തിനപ്പുറം ഒരു നാടിൻ്റെയാകെ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്കാരമാവുകയാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഊരാളി ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഡോക്‌ടറായ ശരണ്യ മോഹൻ ഉപ്പുതറ സർക്കാർ സി.എച്ച്.സിയിൽ (കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ) അസിസ്റ്റൻ്റ് സർജനായി ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേറ്റു. സ്വന്തം മണ്ണിൽ, സ്വന്തം ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തന്നെ ആദ്യ നിയമനം ലഭിച്ചതിൻ്റെ ആഹ്‌ളാദത്തിലും നിർവൃതിയിലുമാണ് ഈ യുവഡോക്‌ടർ.

ആതുരസേവനത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് (ETV Bharat)

ഒരുപാട് അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നുന്നുവെന്നും വളർന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താനൊരു പ്രചോദനമാണെന്നും ശരണ്യ മോഹൻ പ്രതികരിച്ചു. 'ചെറുപ്പം മുതലേ നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു. ശാസ്‌ത്ര വിഷയത്തോടായിരുന്നു താത്‌പര്യം, അങ്ങനെ ഡോക്‌ടറാവണമെന്ന് തോന്നി' ശരണ്യ പറഞ്ഞു. വീട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും തൻ്റെ സ്വപ്‌നത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയെന്നും ഈ മിടുക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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കനൽവഴികൾ താണ്ടിയ കാട്ടുപാതകൾ

ഉപ്പുതറ കണ്ണമ്പടി വനമേഖലയിലെ പുന്നപാറ ഊരിൽ നിന്നാണ് ശരണ്യയുടെ ജീവിതയാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. കണ്ടത്തിൻകര കെ.എൻ. മോഹനൻ്റേയും മിനിമോളുടെയും ഏകമകളായ ശരണ്യയ്ക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമേ മനസിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ — ഒരു ഡോക്‌ടറാകണം, രോഗങ്ങളാൽ വലയുന്ന സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് തണലാകണം.

മികച്ച വിജയം: പത്താം ക്ലാസിൽ 90 ശതമാനവും പ്ലസ്‌ടുവിന് 88 ശതമാനവും മാർക്ക് വാങ്ങി ശരണ്യ പഠനത്തിൽ മികവുപുലർത്തി.

പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വഴി: എംബിബിഎസ് എന്ന സ്വപ്‌നത്തിലേക്ക് എളുപ്പവഴികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി 2019ലെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ എസ്‌ടി വിഭാഗത്തിൽ 23-ാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി പാലക്കാട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടി.

വിജയത്തിളക്കം: എംബിബിഎസ് പരീക്ഷ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസോടെ വിജയിച്ച് ഗോത്രവിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിമാനതാരമായി മാറാൻ ശരണ്യയ്ക്കായി.

ജന്മനാടിൻ്റെ സ്നേഹത്തണലിൽ ചുമതലയേറ്റു

പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലൂടെ ശരണ്യയെ തേടിയെത്തിയത് സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിലെ ആശുപത്രിയായ ഉപ്പുതറ സി.എച്ച്.സിയിലേക്കുള്ള നിയമന ഉത്തരവായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. മിനി മോഹനൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ശരണ്യ അസിസ്റ്റൻ്റ് സർജനായി ചുമതലയേറ്റത്. "സ്വന്തം നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം വേറെയില്ല. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എനിക്ക് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്" ഡോ. ശരണ്യ മോഹൻ പറഞ്ഞു.

പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടി

ഉപ്പുതറക്കാർക്ക് ശരണ്യ കേവലം ഒരു ഡോക്‌ടർ മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ കുടികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രകാശമാണ്. വനമേഖലയിലെ പരിമിതികളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് മറികടക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച ശരണ്യയുടെ ഈ നേട്ടം, ഊരുകളിലെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാനുള്ള പ്രചോദനവുമാകും.

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URALI TRIBAL DOCTOR SHARANYA MOHAN
URALI TRIBE KERALA
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