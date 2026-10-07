ചേർത്തല താലൂക്ക് ഓഫിസിലെ കാവൽക്കാരി 'ശാന്ത'യ്ക്ക് വിട; നായയുടെ 15 വർഷത്തെ ഓർമകളിൽ ജീവനക്കാർ
ചേർത്തല താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിച്ച 'ശാന്ത' എന്ന നായ വിടവാങ്ങി. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ വിടപറഞ്ഞതുപോലെയാണ് താലൂക്കാഫിസ് വിതുമ്പിയത്.
Published : October 7, 2026 at 8:33 PM IST
ആലപ്പുഴ: ''താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയും കാവൽക്കാരിയുമായിരുന്ന ശാന്ത വിട പറഞ്ഞു'' ചേർത്തല താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ സതീഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ശാന്ത വിടവാങ്ങിയതിൻ്റെ ദുഃഖവും വേദനയും വ്യക്തമാണ്.
ഫയലുകൾക്കും മുദ്രകൾക്കും ഇടയിൽ, നീതിയുടെ കാവൽക്കാരായി ജോലി ചെയ്തവർക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഒരു നിശബ്ദ കാവൽക്കാരി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചേർത്തല താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ, 'ശാന്ത' എന്ന നായ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ആരോ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുഞ്ഞായി താലൂക്ക് ഓഫീസ് വരാന്തയിലേക്ക് വന്നതാണ് അവൾ. വിശന്നു കരഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിന് താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ അമ്പതോളം വരുന്ന ജീവനക്കാർ അന്നം കൊടുത്തു, സ്നേഹം കൊടുത്തു, ഒരു പേരും കൊടുത്തു... 'ശാന്ത'.
പേരുപോലെ തന്നെ ശാന്തയായിരുന്നു അവൾ. ആരോടും കുരച്ചില്ല, ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചില്ല. പരാതികളുമായി വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കാലിനരികിൽ അവൾ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കും. പകൽ മുഴുവൻ ഓഫീസ് വരാന്തയിൽ ജീവനക്കാരുടെ കണ്ണെത്തും ദൂരത്ത് അരുമയോടെ നിൽക്കും. രാത്രിയാകുമ്പോൾ, ആളൊഴിഞ്ഞ ഓഫിസിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ അവൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരിയായി മാറി.
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''ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ താലൂക്ക് ഓഫീസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയും കാവൽക്കാരിയുമായ ശാന്ത വിട പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 15 വർഷമായി ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. 2011 സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ ഏതോ ഒരു സ്റ്റാഫ് കുരുന്നായപ്പോ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. 2013 മുതൽ മാരാരിക്കുളത്ത് വില്ലേജ് ആഫിസറായി ഇരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ ചേർത്തല ഓഫിസിൽ വരുമ്പോഴൊക്ക കാണുന്നതാണ്.
ശാന്തയുടെ കരുതലും സ്നേഹവുമൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചതാണ്. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കരുതലായിരിക്കും, പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ കയറാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ സാധാരണ ഡ്രസിൽ നിന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് പോയ പലരും ഇവൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കും. ചെറിയൊരു പ്രായാധിക്യം ഉണ്ട്. മനുഷ്യനേക്കാളും കരുതലും സ്നോഹവും മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ശാന്ത തെളിയിച്ച് അങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ശാന്തയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു,'' മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരായ സതീഷ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
ജീവനക്കാർക്ക് അവൾ വെറുമൊരു തെരുവുനായ ആയിരുന്നില്ല. സഹപ്രവർത്തകയായിരുന്നു. ഓണത്തിന്, വിഷുവിന്, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പോലും ശാന്തയ്ക്കുള്ള ചോറുപൊതി മുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടിപ്പോയവരും റിട്ടയർ ചെയ്തുപോയവരും പിന്നീട് താലൂക്കാഫീസിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ശാന്തയെയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ വിടപറഞ്ഞതുപോലെയാണ് താലൂക്കാഫീസ് വിതുമ്പിയത്. മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർമാരായ സതീഷ് ചന്ദ്രൻ, ശ്യാംകുമാർ, തങ്കച്ചൻ തോട്ടുങ്കര എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഫീസ് വളപ്പിൽ തന്നെ സംസ്കാരം ഒരുക്കി. പൊന്നാട പുതപ്പിച്ച്, പൂക്കൾ വിതറി, അവസാന യാത്രയാക്കുമ്പോൾ വിരമിച്ചു പോയവർ പോലും ഓടിയെത്തിയിരുന്നു.
ഫയലുകളിൽ ഒപ്പിടുന്ന തിരക്കിനിടയിലും മനുഷ്യത്വം മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച്, താലൂക്കാഫീസ് വളപ്പിലെ ആ ചെറിയ കുഴിമാടം ഇനി പറയും, ഒരിക്കൽ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച 'ശാന്ത' എന്ന കാവൽക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്.
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