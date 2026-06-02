കേരള സഭയിൽ വീണ്ടുമൊരു വനിതാവിലാസം; ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പദവിയിൽ
എ നഫീസത്ത് ബീവിക്ക് ശേഷം ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ കോൺഗ്രസിന് അഭിമാനമായി മാറിയത്. കെഒ ഐഷാബായി, ഭാർഗവി തങ്കപ്പൻ എന്നിവരാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർമാരായ വനിതകൾ
Published : June 2, 2026 at 10:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ 66 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടുമൊരു ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയുമായ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ പതിനാറാം നിയമസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. നീണ്ട ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുസ്ലിം വനിത ഈ സുപ്രധാന പദവിയിൽ എത്തുന്നത്.
എ നഫീസത്ത് ബീവിക്ക് ശേഷം ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ കോൺഗ്രസിന് അഭിമാനമായി മാറിയത്. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു വനിത ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പദവിയിൽ എത്തുന്നത്. 1957ൽ സിപിഐ അംഗമായ കെഒ ഐഷാബായിയിലൂടെയാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ വനിത ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർമാരുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് അംഗമായ എ നഫീസത്ത് ബീവിയും (മാർച്ച് 15 1960 – സെപ്റ്റംബർ 10 1964) സിപിഐ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ഭാർഗവി തങ്കപ്പനും (1987 -1991) മാത്രമാണ് ഈ പദവി അലങ്കരിച്ചത്.
ദീർഘകാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിയമസഭയുടെ ചരിത്രവഴിയിലേക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടി എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടു. 2026 മേയിൽ നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മികച്ച ജനവിധി നേടിയാണ് ഷാനിമോൾ വീണ്ടും സഭയിലെത്തിയത്. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ആലപ്പുഴ എസ്ഡി കോളജിൽ പ്രീഡിഗ്രി പഠന കാലത്ത് കെഎസ് യുവിലൂടെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം. കാലക്രമേണ തിരുവനന്തപുരം ലയോള കോളജിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠന കാലത്തും ലോ അക്കാദമിയിലെ നിയമപഠന കാലത്തും വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകയായി മാറി.
മികവുറ്റ സംഘാടക
പാർട്ടിയിലെ മികച്ച സംഘാടക എന്ന് പേരെടുത്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇവർ. കെഎസ് യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിത എഐസിസി സെക്രട്ടറിയായി ഷാനിമോൾ മാറി. ആലപ്പുഴ മുൻസിപ്പൽ മുൻ ചെയർപേഴ്സണായും അവർ തൻ്റെ ഭരണ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം കൂടിയാണ് ഈ വനിത നേതാവ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ കരുത്തുറ്റ വനിത പ്രതിനിധിയായാണ് ഏവരും ഇവരെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ആലപ്പുഴ തകഴി കുന്നുമ്മ വലിയപുരയ്ക്കൽ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിൻ്റെ മകളായാണ് ജനനം. ലയോള കോളജിൽ നിന്ന് സോഷ്യോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് എൽഎൽബിയും പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിന് ശേഷം കുറച്ചുകാലം അമ്പലപ്പുഴ കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകയായി പ്രാക്റ്റീസ് ആരംഭിച്ചു. ലക്ഷ്യം ദൃഢമായിരുന്നതിനാൽ പൂർണ സമയവും രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവരുടെ തീരുമാനം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇതിനോടകം പോരാട്ടങ്ങൾ ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2019ൽ അരൂരിൽ നടന്ന നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1955 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തി. പിന്നീട് 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി ഇറങ്ങിയ ഇവർ 2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഗംഭീര ജനവിധി നേടിയെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയോടെയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇവരുടെ പേര് ഉയർന്നുവന്നത്.
പാർട്ടി തലത്തിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തന ശൈലിയുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് സുപ്രധാന പദവിയിലേക്ക് ഇവരെ യുഡിഎഫ് പരിഗണിച്ചത്. വരും നാളുകളിൽ സുപ്രധാന നിയമസഭ നടപടികൾ നിഷ്പക്ഷമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മികച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന അനുഭവ സമ്പത്ത് ഷാനിമോൾക്ക് വലിയ കരുത്തായി മാറും.
