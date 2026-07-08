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നിയമസഭാ പ്രവൃത്തികളിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് എ എൻ ഷംസീർ

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാലന ചുമതല അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഊരാളുങ്കലിന് നൽകിയിരുന്നത്

A N Shamseer
എ എൻ ഷംസീർ (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 6:55 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭ നടപ്പിലാക്കിയ ഇ- നിയമസഭാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാലന ചുമതലയിൽ (എഎംസി) നിന്നും ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ മാറ്റിയതായും നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതായുമുള്ള വാർത്തകൾ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് മുൻ നിയമസഭ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെൻ്ററിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാലന ചുമതല അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഊരാളുങ്കലിന് നൽകിയിരുന്നത്. പ്രസ്തുത സമയപരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഎംസി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഊരാളുങ്കൽ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കെൽട്രോണുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രൊപ്പോസൽ വാങ്ങാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇ-നിയമസഭാ പദ്ധതിയുടെ സോഫ്റ്റ് വെയർ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം പൂർത്തിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ അതു സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഐടി സെക്രട്ടറി കൺവീനറായി ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. പ്രസ്തുത സമിതിയുടെ ശിപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടറെയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ പരിചയ സമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിനെയും നിയോഗിച്ചു. ഊരാളുങ്കൽ നിയോഗിച്ച 50 ഓളം ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സേവനവും ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ലഭിച്ചു.

ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ-ഹൗസ്, സിപിഎൽ, ടേബിൾ എന്നീ മൊഡ്യൂളുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. കൂടാതെ എംഎൽഎ മാർക്കായി പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്പും തയ്യാറാക്കി. ഒന്നോ രണ്ടോ മൊഡ്യൂളുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത്. പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഒന്നാം സമ്മേളനത്തിലും ഊരാളുങ്കൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈ പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയർ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട് ലിയും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്‌സും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയർ തയ്യാറാക്കിയത്. ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നൽകിയ മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു തുകയും സോഫ്റ്റ് വെയറിനായി ഊരാളുങ്കലിന് നൽകിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചെലവുകളും സിഎജിയുടെ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയതുമാണ്.

നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ ഡൈനിംഗ് ഹാൾ നവീകരണത്തിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഊരാളുങ്കലിന് കരാർ നൽകിയെങ്കിലും തുകയൊന്നും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി മെമ്പേഴ്‌സ് ലോംഞ്ചിൻ്റെ ഡിഎൽപി പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിപാലന ചുമതല പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വസ്തുതകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം വാർത്തകൾ നിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും ഷംസീർ അറിയിച്ചു.

TAGGED:

A N SHAMSEER
KERALA GOVT
URALUNGAL LABOUR SOCIETY
E ASSEMBLY PROJECT
IRREGULARITIES IN E ASSEMBLY DATA

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