മാവൂർ പാടത്ത് ഷമാം വസന്തം; വിദേശിപ്പഴം വിളയിച്ച് മരക്കാർ ബാവയുടെ കാർഷിക വിപ്ലവം
ഷമാം കൃഷിയില് നൂറ് മേനി വിജയം. മാവൂരിലെ വയലിലൽ മികച്ച നേട്ടം കൊയ്യുകയാണ് മരക്കാർ ബാവയെന്ന കർഷകൻ.
Published : April 11, 2026 at 3:51 PM IST
കോഴിക്കോട്: പരീക്ഷണങ്ങളോട് തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു കർഷകൻ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ വയലുകളിലും വിദേശ പഴങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി വളരും. മാവൂർ പാടത്തെ കർഷകനായ മരക്കാർ ബാവയാണ് കാർഷിക ലോകത്തിന് പുത്തൻ പാഠങ്ങൾ പകർന്നുനൽകുന്നത്. ഇത്തവണ മരക്കാർ ബാവയുടെ ഒരേക്കർ വയലിൽ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് വിദേശയിനമായ ഷമാമാണ്.
നമ്മുടെ നാടിന് പരിചിതമല്ലാത്ത കൃഷിരീതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന മരക്കാർ ബാവയുടെ ചങ്കൂറ്റം ഇത്തവണയും പിഴച്ചില്ല. വെള്ളരി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഷമാം, മാവൂർ പാടത്തെ മണ്ണിലും ഗുണമേന്മയോടെ വളരുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പാടശേഖരത്തിൽ ഷമാം കൃഷിയിറക്കി ആദ്യ വിളവിൽ തന്നെ മികച്ച നേട്ടമാണ് ബാവ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളരിക്ക് സമാനമായ ഷമാം മാവൂർ പാടത്തെ വയലിൽ നിറസമൃദ്ധമായി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണേണ്ടതുതന്നെ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നല്ല രീതിയിലുള്ള കൃഷികൾ കണ്ടെത്തി കേരളത്തിൽ അവ അനുയോജ്യമായണോ എന്ന് നോക്കുക. ശേഷം അവ പരീക്ഷിക്കുക. പുതിയ കാർഷിക രീതി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഷമാം കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. വിത്തുകളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് ഏക പ്രതിസന്ധി. ആവശ്യക്കാർ നിരവധി പേർ വരുന്നുണ്ടെന്നും മരക്കാർ ബാവ പറയുന്നു.
കണിവെള്ളരിക്കൊപ്പം വളർന്ന 'ഷമാം'
കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് മരക്കാർ ബാവ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ഷമാം വിത്തുകൾ വയലിൽ പാകിയത്. സമീപത്തെ പാടത്ത് വളരുന്ന കണിവെള്ളരിക്ക് നൽകുന്ന അതേ പരിചരണവും വളവും വെള്ളവും തന്നെയാണ് ഷമാമിനും നൽകിയത്. കൃത്യം രണ്ടര മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായ കായ്കളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ഈ തോട്ടം. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ഷമാമിനെക്കാൾ വലുപ്പത്തിൽ അല്പം കുറവാണെങ്കിലും രുചിയിലും ഗുണമേന്മയിലും മാവൂരിലെ ഷമാം ഏറെ മുന്നിലാണെന്ന് ബാവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്രതിസന്ധി വിത്തുകൾ ലഭിക്കാൻ
പ്രാദേശിക കൂൾബാർ ഉടമകളാണ് കൂടുതലും ഇവിടെയെത്തി ഷമാം വാങ്ങുന്നത്. കൂടാതെ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർ ഷമാം വാങ്ങാൻ മാവൂർ പാടത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. മരക്കാർ ബാവയുടെ തോട്ടത്തിൽ ഷമാം ധാരാളം വിളഞ്ഞതോടെ ഈ കൃഷി ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന കാര്യം മനസിലാക്കാം. ഷമാമിൻ്റെ വിത്ത് ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കൃഷിക്കുള്ള ഏക പ്രതിസന്ധി. അതിനായി തനിക്ക് ഏറെ അലയേണ്ടി വന്നുവെന്ന് മരക്കാർ ബാവ പറയുന്നു.
കർഷകർക്ക് ഏറെ ലാഭം ലഭിക്കുന്ന ഷമാം കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വിത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കാർഷിക വകുപ്പ് മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നാണ് ബാവയുടെ അനുഭവം. ഷമാം കൃഷിയിലെ ഇത്തവണത്തെ കാർഷിക വിജയം മറ്റ് കർഷകർക്ക് കൂടി ഒരു മാതൃകയാണ് തീർക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതു കൃഷിയും വിജയിപ്പിക്കാം എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് മരക്കാർ ബാവയുടെ മാവൂർ പാടത്തെ ഷമാം കൃഷിയിലെ കാർഷിക വിജയം.
