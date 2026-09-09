കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങൾ: 'കണ്ടത് ട്രെയിലർ മാത്രം'; അതിജീവനത്തിന് പുതിയ ജീവിതരീതി വേണമെന്ന് ഷാജു ജോൺ
പത്തോ നൂറോ വർഷംകൊണ്ട് സംഭവിക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്ന് ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ ഷാജു ജോൺ
Published : September 9, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 12:34 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: പ്രകൃതിയുടെ സംഹാരതാണ്ഡവത്തിൽ കേരളം വിറങ്ങലിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, വരാനിരിക്കുന്ന മഹാദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകത്തെ ഓർമപ്പെടുത്താൻ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷാജു ജോൺ എന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭീകരത തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കായി ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലിപോലും രാജിവച്ച അദ്ദേഹം, തൻ്റെ പോരാട്ടവഴികളും കേരളം നേരിടാൻ പോകുന്ന വെല്ലുവിളികളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇനിയുണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെപ്പറ്റി ജനങ്ങളെയും ഭരണാധികാരികളെയും ബോധവത്കരിക്കുകയാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മഴ, പ്രളയം, ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ പശ്ചാത്തലമാക്കി 2018ൽ ആരംഭിച്ച സിനിമാപ്രവർത്തനം സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവുമായ പ്രതിസന്ധികളെത്തുടർന്ന് നീളുകയാണെങ്കിലും പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ നൽകുന്നത് അമിതവേഗം
പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായ പരിണാമവും മാറ്റങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇതിന് കൂടുതൽ വേഗം നൽകുകയാണ്. പത്തോ നൂറോ വർഷംകൊണ്ട് സംഭവിക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. മനുഷ്യർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും വേഗത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കാണുന്നത് ട്രെയിലർ മാത്രം
ഭാവിയിലുണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ പലതും അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കും. നേപ്പാളിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ കാണുന്നതൊക്കെ വെറും സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ മാത്രമാണെന്നും വലിയ സിനിമ മുന്നിൽ വരികയാണെന്നും ജനങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്രളയമുൾപ്പെടെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് സമൂഹം തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം. കുറഞ്ഞത് മനുഷ്യജീവനും ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ജീവിതവും നഷ്ടപ്പെടാത്ത തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്.
കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായുള്ള സിനിമ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ കേരളം അതീവ പരിസ്ഥിതിലോലമായ ഭൂപ്രദേശം കൂടിയായതിനാൽ സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണ്. മഴയെ തടയാനോ കാറ്റിനെയും ഭൂമിയുടെ ചൂടാകുന്ന പ്രവണതയെയും ഉടൻ നിയന്ത്രിക്കാനോ കഴിയില്ല.
ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ പൂർണമായി തടഞ്ഞുനിർത്താനും സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ മനുഷ്യജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനുമായി പുതിയ ജീവിതരീതി സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും. ഭൂകമ്പങ്ങളുമായി സഹജീവിതം പഠിച്ച ജപ്പാൻ ജനതയെപ്പോലെ, ഭാവിയിൽ പതിവായി നേരിടേണ്ടിവരുന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കേരളവും തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം.
മുണ്ടക്കൈ മാനസികമായി തളർത്തി
മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തം തന്നെ മാനസികമായി ഏറെ തകർത്തുകളഞ്ഞ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് ഷാജു ജോൺ പറയുന്നു. ദുരന്തത്തിന് മുൻപ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ നാശനഷ്ടവും ജീവഹാനിയും ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ദുരന്തങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടണം, എങ്ങനെയെല്ലാം തയ്യാറെടുക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
മലയോര കർഷകർക്ക് ശാസ്ത്രീയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വേണം
കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്ന കർഷകരാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. പരമ്പരാഗത അറിവ് അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ പലർക്കും ലഭ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് മലയോര കർഷകർക്ക് ശാസ്ത്രീയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഭക്ഷ്യവിലയും ദാരിദ്ര്യവും വലിയ ഭീഷണി
കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങൾ ഇനി അപൂർവ സംഭവങ്ങളല്ല. കോവിഡ് മഹാമാരി പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ എത്ര വേഗത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാമെന്ന് ലോകം കണ്ടതാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഒരു പ്രവചനമോ ഭാവിയിലെ ആശങ്കയോ മാത്രമല്ല, യാഥാർഥ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലായിരിക്കും.
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടെ സാധനങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണത്തിനും ഉണ്ടായ വിലവർധന ഇതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. കർഷകരെ വേണ്ടത്ര പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവില കുത്തനെ ഉയരാം. പണം കൈയിലുണ്ടായാലും ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. ദാരിദ്ര്യം വർധിച്ച് സംസ്ഥാനം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറയാൻ കൂടിയാണ് താൻ സമഗ്രമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്.
സാങ്കേതികവിദ്യ വളർന്നാലും ഭക്ഷണം വേണം
പുതിയ തലമുറ വലിയ തോതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം ഭക്ഷണമാണ്. കാർഷിക ഭൂമി വരണ്ടുണങ്ങുകയോ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കൃഷിയെ തകർക്കുകയോ ചെയ്താൽ മനുഷ്യൻ എന്ത് ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന ചോദ്യമാണ് മുന്നിലുള്ളത്.
അതിനാൽ കാർഷിക വിളകളെയും ഭൂമിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രായോഗികമായ ചർച്ചകൾ അടിയന്തരമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയെയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പും നിർദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സിനിമ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് സംവിധായകൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിനായി സർക്കാരിൻ്റെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും പിന്തുണ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രകൃതിയുടെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ
ആദ്യ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് വുണ്ടഡ് ഹിൽസ് എന്നായിരുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഈ പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത്. പുതിയ ചിത്രത്തിന് ഡെക്കലോഗ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന പേരാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.
ഡെക്കലോഗ് എന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്ന അർഥത്തിലാണ്. പ്രകൃതി നൽകുന്ന കൽപ്പനകൾ എന്ന ആശയമാണ് പേരിന് പിന്നിൽ. പ്രകൃതി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ശരീരം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഭൂമിയെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ആശയമാണ് സിനിമ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിഹാരവും
ചിത്രം ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പരിഹാര മാർഗങ്ങളും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവ സംവിധായകൻ്റെ സ്വന്തം നിർദേശങ്ങളല്ല. വിഷയത്തെ പഠിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ നേരത്തെ മുന്നോട്ടുവച്ച നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ കേരളം അവഗണിച്ചുവെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് പാഠമുൾക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
2018ലെ പ്രളയം: ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ തുടക്കം
2018ലെ പ്രളയകാലത്താണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടായത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും പശ്ചിമഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിരവധി അണക്കെട്ടുകളുമുണ്ട്. അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയത് ഉരുൾപൊട്ടലുകളായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അന്ന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ വലിയ അവബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കണമെന്ന ചിന്ത ശക്തമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്ന് താൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിലെ എഡിറ്ററുമായി വിഷയം പങ്കുവച്ചത്.
കേരളം ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന തോന്നലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവണത തുടരുമെന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. വിഷയം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാൻ എഡിറ്റർ അനുമതി നൽകി.
പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തെ മുക്കിയ പ്രളയം
പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നുവിട്ടതും സംസ്ഥാനം പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയതും. തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാനായത്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ചിത്രീകരണം നടത്തിയതോടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ആഴവും തീവ്രതയും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി. സാധാരണ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഒതുക്കാവുന്ന വിഷയമല്ല ഇതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ കൂടുതൽ വിശദമായി പദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചു.
2019ൽ എഡിറ്ററുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വുണ്ടഡ് ഹിൽസ് എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറക്കി. ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു ചിത്രംകൊണ്ട് വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം, ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വിപുലമായ സിനിമയിലേക്ക് നയിച്ചത്. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ, റോക്സി മാത്യു കോൾ തുടങ്ങിയ വിദഗ്ധരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിലൂടെ വിഷയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടുതൽ വ്യക്തമായി. കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ ക്യാൻവാസിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ചിത്രമാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ജോലി രാജിവച്ച് സിനിമയ്ക്കായി ഇറങ്ങി
വിഷയം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പിന്നീട് ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ ജോലി രാജിവച്ച് പദ്ധതി സ്വതന്ത്രമായി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ജോലിയിൽ തുടരുന്നതിനൊപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലും നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്ത് ചിത്രീകരണം നടത്തുക പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
2007ൽ എയ്ഡ്സിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ച് നടത്തിയ പദ്ധതിയും ഈ സമർപ്പണത്തിന് പ്രചോദനമായിരുന്നു. ആ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഇതെന്നും അതിനാൽ പൂർണമായും സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുമാണ് തീരുമാനിച്ചത്.
ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ കുറവ്
കേരളത്തിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ വളരെ കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനോ മറ്റ് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനോ തയ്യാറാകുന്നവർ കുറവാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും കർഷകരുമാണ് പ്രധാനമായും സഹായിച്ചത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്രീകരണത്തിനായി എത്തുമ്പോൾ താമസസൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ പലരും നൽകി.
വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയ നിരവധി വിദഗ്ധരും പിന്തുണ നൽകി. മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിനെപ്പോലെയുള്ളവർ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും അഭിമുഖത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും ചിത്രത്തിൻ്റെ ചെലവ് വർധിച്ചുവരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം. ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടിയതോടെ അത് പുറത്തിറക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും വർധിച്ചു.
2019ൽ തുടങ്ങിയ ചിത്രീകരണം 2026ലും പൂർത്തിയാകാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ്. അതിന് വലിയ ചെലവുണ്ട്. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം പദ്ധതിയായി ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ ചിത്രം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതി നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി. സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പദ്ധതി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണം ഉൾപ്പെടെ ലഭിച്ചാൽ ചിത്രം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.
ബോധവത്കരണം ജനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഭരണാധികാരികളിലും
ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബോധവത്കരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് ജനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഭരണാധികാരികളിലും ഉണ്ടാകണം. കാരണം നയങ്ങളും വികസനപദ്ധതികളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭരണാധികാരികളാണ്. കേരളത്തിൽ ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഭരണം മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പലപ്പോഴും ആ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും വികസനവും മുൻനിർത്തിയുള്ള നയങ്ങളാണ് ആവശ്യം.
അനാവശ്യ കെട്ടിടനിർമാണങ്ങൾക്കും ധൂർത്തിനും പകരം ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാം എന്നതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വികസനം എന്നത് എന്താണ്, കേരളത്തെ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നയിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ ചോദ്യങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നു. പശ്ചിമഘട്ട മേഖലകളിൽ ചിത്രീകരണ അനുമതി നേടുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
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എന്നാൽ ചില വനമേഖലകളിൽ ഡിഎഫ്ഒമാർ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യത്തോടെ ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴിയാണ് നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. സർക്കാർ ഈ സിനിമ ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകണമെന്നാണ് സംവിധായകൻ്റെ നിലപാട്. ഇത് ഒരാൾക്കോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള സിനിമയല്ല, കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
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