'താൻ തീവ്രവാദിയോ ബിജെപി വിരുദ്ധനോ അല്ല'; കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ കാര്‍ തടഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ഷാജി

സുരേഷ്‌ ഗോപിയുടെ കാര്‍ തടഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഷാജി കരുണാകരന്‍. സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെടാനാണ് മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നല്‍കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. തന്നെ മറ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കാരൊന്നും പറഞ്ഞ് വിട്ടതല്ലെന്നും ഷാജി കരുണാകരന്‍.

Shajii karunakaran (ETV Bharat)
കോട്ടയം: കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപിയുടെ കാർ തടഞ്ഞ് വിവാദത്തിലായ ഷാജി പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത്. താൻ തീവ്രവാദിയോ ബിജെപി വിരുദ്ധനോ അല്ലെന്ന് ഷാജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മന്ത്രിയെ സമീപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്നും മറ്റ് പാർട്ടിക്കാര്‍ പറഞ്ഞുവിട്ടതല്ല തന്നെയെന്നും ഷാജി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയാണ് സുരേഷ്‌ ഗോപിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് കല്ലാടംപൊയ്‌ക സ്വദേശി നിവേദനം നല്‍കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. അന്ന് സുരേഷ്‌ ഗോപി കാറില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാനോ നിവേദനം വാങ്ങാനോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ നിവേദനം നല്‍കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഷാജിയെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

കാർ തടഞ്ഞ് വിവാദത്തിലായ ഷാജി മാധ്യമങ്ങളോട്. (ETV Bharat)

ശാരീരിക പ്രശ്‌നം കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത താൻ നാലുദിവസം പട്ടിണി കിടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പള്ളിക്കത്തോട് നിവേദനം നൽകാൻ എത്തിയതെന്ന് ഷാജി കരുണാകരൻ പറഞ്ഞു. ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന താൻ ആലപ്പുഴ ഉണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ജോലിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നേരത്തെ താന്‍ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വസതിയിൽ പോയി ബന്ധുവിന് നിവേദനം കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതില്‍ തനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് നിവേദനം നേരിട്ട് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

സാധാരണക്കാർക്ക് നിരവധി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞാണ് നിവേദനം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പള്ളിക്കത്തോട്ടിൽ വച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തന്നെ മർദ്ദിച്ചൂവെന്നും തുടര്‍ന്ന് കഴുത്തിന് പിന്നിൽ ക്ഷതമേറ്റൂവെന്നും ശരീരം മുഴുവന്‍ കുട കൊണ്ട് കുത്തുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും ഷാജി പറഞ്ഞു. സ്വന്തമായി എനിക്ക് വീടൊന്നുമില്ല.

സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വര്‍ഷമായി ഭിക്ഷയെടുത്താണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഷാജി പറഞ്ഞു. രോഗിയായ തനിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് കണ്ണീരോടെ ഷാജി പറയുന്നു. ദയവുള്ളവർ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഷാജിയുടെ അപേക്ഷ.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: ഒക്‌ടോബര്‍ 22നാണ് സുരേഷ്‌ ഗോപിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് ഷാജി നിവേദനം നല്‍കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. കോട്ടയത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം. പള്ളിക്കത്തോട് ബസ്‌ സ്റ്റാൻഡ് മൈതാനിയിൽ കലുങ്ക് സംവാദം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങവേയാണ് റോഡില്‍ വച്ച് വാഹനം തടഞ്ഞത്.

വാഹനം വരുമ്പോൾ റോഡുവക്കിൽ നിന്ന ഷാജി സുരേഷ് ഗോപി ഇരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിയടുക്കുകയായിരുന്നു. കൈയിലിരുന്ന ചില പേപ്പറുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നതോടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഡോർ തുറക്കാനോ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനോ സുരേഷ് ഗോപി തയ്യാറായില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇയാളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്.

തൃശൂരിലെ പരിപാടിയിൽ പരാതി നൽകാനെത്തിയ വയോധികൻ്റെ പരാതി സുരേഷ് ഗോപി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും അതൊന്നും എംപിയുടെ ജോലിയല്ല പോയി പഞ്ചായത്തില്‍ പറയൂവെന്ന് പറഞ്ഞതും ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എത്തിയ വയോധികയോട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിക്കൂവെന്ന് മറുപടി നൽകിയതും ജനങ്ങളെ പ്രജകളെന്ന് വിളിച്ചതും വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

