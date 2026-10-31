വഴിയില്ലാതെ 25 വർഷം; സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഓടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ, തുരുമ്പെടുക്കുന്ന സൈക്കിൾ, ഇത് വല്ലാത്ത ദുരിത കഥ
വഴി തടസം കാരണം പൊറുതി മുട്ടി ഒരു കുടുംബം. താത്കാലികമായി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയൽവാസിയുടെ അതിക്രമങ്ങളാണ് യാത്ര ദുഃസഹമാക്കുന്നത്.
Published : October 31, 2026 at 8:41 PM IST
ഹേമന്ദ് ചന്ദ്രന് പി.
കണ്ണൂർ: വാർധക്യം ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയ ജനാർദ്ദനനും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയും താമസിക്കുന്ന കോറോത്തെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടാല് കണ്മു നനയും. ഇവരെ കൂടാതെ മകൾ ഷൈജയും അവരുടെ മക്കളായ എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന അങ്കിതയും ആറാം ക്ലാസുകാരി സരങ്കിതയും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിന് ഇതുവരെ അറുതിയില്ല. തങ്ങളുടെ 13 സെൻ്റ് സ്ഥലത്ത് 25 വർഷത്തോളമായി ഇവർ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇന്നേവരെ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനോ വഴി നടക്കാനോ ഇവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അടുത്ത വീട്ടുകാർ വഴി അനുവദിക്കാത്തതാണ് കാരണം.
തഹസിൽദാർ ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ടിട്ടും വഴി നൽകാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. പണം കൊടുത്ത് വഴി വാങ്ങണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. താൽക്കാലികമായി നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയൽവാസിയുടെ അതിക്രമങ്ങളാണ് യാത്ര ദുസ്സഹമാക്കുന്നത്. നെല്ലിയാട്ട് സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് അങ്കിത. കോറോം ദേവി സഹായം സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസിലാണ് സരങ്കിത പഠിക്കുന്നത്. ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രാ ദുരിതം നേരിടുന്നത്.
കോറോം വില്ലേജ് ഓഫിസിനടുത്താണ് ഇവരുടെ വീട്. ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂറിലധികം നടന്ന് വീട്ടിലെത്തിയാണ് വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോവുക. ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കും നടന്നു തന്നെ പോകണം. പ്രാദേശികമായി പലരും ഇടപെട്ടിട്ടും അടുത്ത വീട്ടുകാർ സ്ഥലം നൽകിയില്ല. വീട്ടിൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഓടി വേണം സ്കൂളിലും ട്യൂഷനും എത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിന് എത്താൻ ആകില്ല. സൈക്കിൾ തുരുമ്പെടുക്കുകയാണ്. നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ സൈക്കിൾ പോകാൻ വിടില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, അമ്മ ഷൈജ പറയുന്നു.
മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികാരികളും തഹസിൽദാർ അധികാരികളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് വഴി തുറന്നു തന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ പഴയപടി തന്നെയായി. ചീത്തവിളിയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അമ്മയെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയ കഥ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഷൈജയ്ക്ക് തൊണ്ടയിടറും. ആംബുലൻസിൽ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കവേ നഴ്സ് വഴിയിൽ തടഞ്ഞു വീണപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിനാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ പശുവിൻ്റെ ചാണകവും മാലിന്യവും പഴയ വീട്ടുസാധനങ്ങളും വഴിയിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നത് പതിവാണ്, ഷൈജ പറയുന്നു.
ശ്വാസം തടഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ലക്ഷ്മി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ എങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നാണ്. ചീത്തവിളി സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കഞ്ഞിവെള്ളവും ചാണകവും ഒക്കെയാണ് സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോൾ എടുത്ത് ദേഹത്ത് ഒഴിക്കുന്നത്. അത്ര വിഷമത്തോടെയുള്ള ജീവിതമാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്, അവർ പറയുന്നു.
കുടുംബ സ്വത്തായി നാലോ അഞ്ചോ കുടുംബങ്ങൾ ഓഹരിവെച്ചെടുത്തതാണ് ഈ സ്ഥലം. പക്ഷേ 13 വർഷമായി ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോട്ടറി വിറ്റും മറ്റും ആർക്കും ഒരു ദുരിതവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെയാണ് കുടുംബം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ പ്രമോദ് പറയുന്നു. മനുഷ്യർ പകയും പോരും വിട്ടൊഴിയുക തന്നെ വേണം. ഇവിടെയുള്ള പിഞ്ചു മക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചോട്ടെ. അവർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ആരെയും ഭയക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് പറന്നു നടക്കട്ടെ. അതിന് അവരെ അനുവദിക്കണം. ചിലർ അതിനെ തടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ അധികാരികൾ എങ്കിലും തയ്യാറാവണം.
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