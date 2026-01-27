ETV Bharat / state

1000 രൂപ പിഴ, കോടതി പിരിയുവോളം തടവ്; ഷാഫി പറമ്പിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു മടങ്ങി

ഉപരോധക്കേസിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ കോടതി പിരിയുവോളം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. വടകരയിൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പില്ലാത്തതിനെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പുറത്താക്കിയ സിപിഎം നടപടിയെയും ചോദ്യം ചെയ്തു.

Shafi Parambil fined 1000 Palakkad highway blockade case Protest Rahul Gandhi Office Dr P Sarin co accused
ഷാഫി പറമ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളോട്, ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ശേഷം കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 5:37 PM IST

പാലക്കാട്: രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫിസ് ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 2022ൽ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച കേസിൽ വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പിൽ പാലക്കാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. കോടതി പിരിയുന്നതുവരെ തടവും 1000 രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. വിധിപ്രസ്താവത്തെത്തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി വരെ അതായത് കോടതി നടപടികൾ അവസാനിച്ച് പിരിയുന്നത് വരെ എംപിക്ക് കോടതി വരാന്തയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു.

സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് കേസ് നടപടികൾ നീണ്ടുപോയതെന്നും പിഴയടച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന ചെറിയ കേസായിരുന്നു ഇതെന്നും ശിക്ഷാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഷാഫി പറമ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ജഡ്ജി എൻആർ രേഷ്മയുടേതാണ് വിധി. കേസ് നമ്പറിലുണ്ടായ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും വിലാസത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും കാരണമാണ് നടപടികൾ വൈകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

2022 ജൂൺ 24ന് കസബ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് വിധി വന്നത്. വയനാട് എംപിയായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൽപ്പറ്റയിലെ ഓഫിസ് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തല്ലിത്തകർത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു അന്ന് പാലക്കാട് ചന്ദ്രനഗറിൽ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചത്. ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു എസ്എഫ്ഐയുടെ അക്രമം. ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 16 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. കേസിൽ ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങൾ മൂലം സാധിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ കൗതുകം

നിലവിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായ ഷാഫി പറമ്പിലും ഡോ. പി സരിനും ഈ കേസിൽ സഹപ്രതികളായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2022ൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുവരും ഒരേ ചേരിയിലായിരുന്നു. അന്ന് ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ വിശ്വസ്തനും കോൺഗ്രസ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെൽ തലവനുമായിരുന്നു സരിൻ. എന്നാൽ 2024ലെ പാലക്കാട് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ നോമിനിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി സരിൻ മത്സരിച്ചതോടെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറി. കേസിലെ ഒൻപതാം പ്രതിയായിരുന്ന സരിൻ 500 രൂപ പിഴയടച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവായപ്പോൾ ഷാഫി പറമ്പിൽ കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വൈകുകയായിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളും പിഴയടച്ച് നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

നിയമ നടപടികൾ

രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാധാരണമായ ശിക്ഷാ നടപടിയാണ് കോടതി പിരിയുന്നതുവരെയുള്ള തടവ്. ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരായ കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദേശമുള്ളതിനാൽ എംപിമാർക്കും എംഎൽഎമാർക്കും എതിരായ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക കോടതികളിലും മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതികളിലും വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ എംപി സ്ഥാനത്തിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ഈ വിധി ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഐപിസി 143, 147, 283 തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് സാധാരണയായി വഴിതടയൽ സമരങ്ങൾക്ക് കേസെടുക്കാറുള്ളത്.

വടകരയോട് അവഗണന

ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ഷാഫി പറമ്പിൽ അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് വടകരയിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കാത്തതിൽ കടുത്ത നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തി. വടകര ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കൊയിലാണ്ടി, വടകര, മാഹി, തലശ്ശേരി എന്നീ നാല് പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ തലശ്ശേരിക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വടകര ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകൾ ആധുനികവത്കരിച്ചതും വരുമാനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതുമാണ്. ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് മലബാറിലെ എംപിമാർ റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് നിവേദനം നൽകുമെന്നും കൂടുതൽ സ്റ്റോപ്പുകൾക്കായി സമ്മർദം ചെലുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സിപിഎമ്മിനെതിരെ വിമർശനം

ശബരിമല വിഷയം ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമല്ലെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നതരായ ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനോ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനോ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതായും അതിനായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചകളെ കോടതി തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിപിഎമ്മിനുള്ളിലെ അച്ചടക്ക നടപടികളിലെ വൈരുധ്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ശബരിമലയിലെ കൊള്ളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പത്മകുമാർ ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയിൽ തുടരുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലെ വെട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പാർട്ടി നിയോഗിച്ച ഓഡിറ്റർ തന്നെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ആളെ പുറത്താക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ലീഗിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ ഓഡിറ്റർമാരായി വേഷംകെട്ടുന്ന സിപിഎം നേതാക്കൾ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ അഴിമതി കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സിപിഎമ്മിൽ ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെയുള്ള വിഭാഗീയതയല്ല മറിച്ച് പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഭരണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ചേരിതിരിവാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

