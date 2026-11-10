രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഡ്രൈവറായി ഷാഫി പറമ്പിൽ!;കൊയിലാണ്ടിയില് സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം
കൊയിലാണ്ടി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ ചെന്നിത്തല പദ്ധതിയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു.
Published : November 10, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 2:50 PM IST
കോഴിക്കോട്: നവസംരംഭകര്ക്ക് കൈത്താങ്ങായി 'സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് ഇ പ്ലസ്' പദ്ധതിയുമായി വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പില്. സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട സംരംഭക ആശയങ്ങളുള്ള യുവാക്കള്ക്കും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും പിന്തുണയേകിയാണ് യാത്ര.
സംരംഭക ആശയങ്ങള് കൈയിലുണ്ടായിട്ടും അത് കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാനോ വികസിപ്പിക്കാനോ വഴികാട്ടികളില്ലാത്തത് കാരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് കഴിയാത്തവര്ക്ക് ഈ പദ്ധതി വലിയ സഹായമാകുമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പില് എംപി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും പോര്ട്ടലും
വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കും തങ്ങളുടെ സംരംഭക ആശയങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാനും അവ മികച്ച രീതിയില് ഇന്വെസ്റ്റര്മാര്ക്ക് മുന്നിലോ ഐഡിയ ഹാക്കത്തോണുകളിലോ അവതരിപ്പിക്കാന് പാകത്തിന് പരിപോഷിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി സഹായിക്കും. സര്ക്കാര്-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും.
സര്ക്കാര് പദ്ധതികളുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എന്ഐടി, ഐഐഎം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും ഇതില് ഉറപ്പാക്കും. പ്രായഭേദമന്യേ ആശയങ്ങളുള്ള ആര്ക്കും രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് സാധിക്കുന്ന പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റ് ഇതിനായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംരംഭകര്ക്ക് മാത്രമല്ല, നല്ല ആശയങ്ങളില് നിക്ഷേപം നടത്താന് താല്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകര്ക്കും ഈ പോര്ട്ടല് വഴി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാം.
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ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കര്മവും പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യവും
സംരംഭക ക്ലബ്ബുകള് ആരംഭിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പദ്ധതിയുടെ വാഹനം സന്ദര്ശനം നടത്തുകയും വിദഗ്ധര് വിദ്യാര്ഥികളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്യും. മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം മികച്ച പല സംരംഭക ആശയങ്ങളും പാതിവഴിയില് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതിനായി സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് ഇ പ്ലസ് എന്ന പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായഭേദമന്യേ മികച്ച ആശയങ്ങളുള്ള ആര്ക്കും വെബ്സൈറ്റിലൂടെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാം. നല്ല ആശയങ്ങള് കണ്ടെത്തി അവയെ കൂടുതല് സജ്ജമാക്കാനും നിക്ഷേപകരുടെയും ഐഡിയ ഹാക്കത്തോണുകളുടെയും മുന്നില് മികച്ച രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയിലൂടെ അവസരമൊരുക്കും.
തുടര്ന്ന് മികച്ച ആശയങ്ങള്ക്ക് ഇന്വെസ്റ്റര്മാരുടെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കാന് ശ്രമിക്കും, ഷാഫി പറമ്പില് പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കൊയിലാണ്ടി ബസ്റ്റാന്ഡില് വച്ച് വണ്ടിയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നിര്വഹിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഷാഫി പറമ്പില് ഓടിച്ച വണ്ടിയുടെ മുന് സീറ്റിലിരുന്ന് പരിപാടി സ്ഥലമായ കൊയിലാണ്ടി വൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലേക്ക് ചെന്നിത്തല എത്തുകയും ചെയ്തു.
ലോകത്ത് ശതകോടീശ്വരന് ആയവരെല്ലാം ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങി വലുതായവരാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ഓര്മിപ്പിച്ചു. വ്യത്യസ്തമായ പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ ഷാഫി പറമ്പില് എംപിക്ക് അദ്ദേഹം ആശംസകള് നേരുകയും ചെയ്തു.
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