ഷാഫി പറമ്പിലിന് പിന്തുണയുമായി കോഴിക്കോട് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ; ഡിസിസി ഓഫിസിന് മുന്നിലെ ബോർഡ് നീക്കി
ഒരു വർഷം മുൻപ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് പേരാമ്പ്രയിൽ നടന്ന സിപിഎം - കോൺഗ്രസ് സംഘർഷത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിലും ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ മൂക്കിന് പരിക്കേറ്റ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫ്ലക്സ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്
By PTI
Published : November 27, 2026 at 11:31 AM IST
കോഴിക്കോട്: വിഭാഗീയ തർക്കങ്ങളും കാസർകോട് എംപി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ ആരോപണങ്ങളും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടെ വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പിലിനെ പിന്തുണച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ഉയർന്നു. ഡിസിസി ഓഫിസിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നിലും ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് ജംക്ഷനിലും ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ മൂന്നിടത്താണ് ഫ്ലക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഡിസിസി ഓഫിസിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് ഇന്ന് രാവിലെയോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നീക്കം ചെയ്തതായാണ് വിവരം.
ഒരു വർഷം മുൻപ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് പേരാമ്പ്രയിൽ നടന്ന സിപിഎം - കോൺഗ്രസ് സംഘർഷത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിലും ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ മൂക്കിന് പരിക്കേറ്റ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫ്ലക്സ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തകർക്ക് കവചമൊരുക്കിയതിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ഈ ചോരയെന്നും ആ ചോര സാക്ഷിയാണെന്നും പ്രവർത്തകർ കൂടെയുണ്ടെന്നുമാണ് ഫ്ലക്സിലെ വാചകങ്ങൾ. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിലാണ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നെഴുതിയതിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് വെട്ടിമാറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഫ്ലക്സ് സ്ഥാപിച്ചവർ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് സൂചന.
പാർട്ടിയിൽ അടുത്തകാലത്തായി ഉയർന്നുവന്ന ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളുടെയും വിഭാഗീയതയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ നീക്കം. കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ താത്കാലിക വെടിനിർത്തലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷകൾക്കിടെയാണ് ഫ്ലക്സ് യുദ്ധം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നത്. ഉണ്ണിത്താൻ്റെ കടന്നാക്രമണത്തിന് ഷാഫി പറമ്പിൽ നേരിട്ട് മറുപടി പറയാൻ തയാറായിട്ടില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ഉയർത്തി പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് അനുകൂലികൾ. നേരത്തെ കണ്ണൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ വിവിധയിടങ്ങളിലും ഷാഫി പറമ്പിലിനെ പിന്തുണച്ച് സമാനമായ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ
സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെ ബോർഡുകളിലേക്കും കോർപറേഷനുകളിലേക്കുമുള്ള നിയമനങ്ങളിലെ കാലതാമസത്തെച്ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി നിലനിന്നിരുന്നു. സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ തങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസിലെ എ വിഭാഗം അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകിയതായാണ് സൂചന. മന്ത്രിസഭാതലത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നതിനിടെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
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ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ച രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നയിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസിലെ എ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്ന് തുറന്നടിച്ചു. ഷാഫി എ വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അദ്ഭുതമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഇതിനിടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയതോടെ വിവാദത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂടി. ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നേതാക്കൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം മുൻപ് വഹിച്ചിരുന്ന പദവികളും നേരിട്ട സസ്പെൻഷനുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിമർശനങ്ങൾ.
ഡയറിയിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ
തനിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രിതമാണെന്നും വ്യാജ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് അവ നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആരോപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ചില പെട്ടിതാങ്ങികളാണെന്നും ആശാന് വേണ്ടി ശിഷ്യൻ കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. അടൂരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ ആരോപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ പല സത്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താൻ താൻ നിർബന്ധിതനാകുമെന്നും തൻ്റെ ഡയറിയിൽ പല രഹസ്യങ്ങളും കുറിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ ഡയറിയിലുള്ള പല രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തുവിടുമെന്നും കാസർകോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ഉണ്ണിത്താൻ വെല്ലുവിളിച്ചു.
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