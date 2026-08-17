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വിസിയെ തടഞ്ഞുവച്ച് കൈയേറ്റം ചെയ്തു; കാലടിയിൽ എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾ പിടിയിൽ

താത്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സിസ തോമസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാല് വിദ്യാർഥി നേതാക്കളുടെയും അറസ്റ്റ് പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

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ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌ക്യത സർവകലാശാല (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 8:13 AM IST

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എറണാകുളം: ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല കാലടി കാമ്പസിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം കനത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നാല് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സർവകലാശാല വളപ്പിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നടപടി. വിദ്യാർഥി നേതാക്കളായ മെബിൻ ജോസ് (24), യദു കൃഷ്ണൻ (19), ബേസിൽ സ്കറിയ (29), വിജീഷ് (23) എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കാമ്പസിനുള്ളിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനും പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തിയതിനുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ പ്രാഥമിക നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

വിസിയുടെ പരാതിയിൽ നടപടി
താത്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സിസ തോമസ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാല് വിദ്യാർഥി നേതാക്കളുടെയും അറസ്റ്റ് പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കസ്റ്റഡിയിലായ ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, കാമ്പസിനുള്ളിൽ വച്ച് പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടയാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന 79 വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കൈയേറ്റമെന്ന് ആരോപണം
തനിക്ക് നേരെ സർവകലാശാല കാമ്പസിനുള്ളിൽ വച്ച് കടുത്ത മാനസിക പീഡനവും ഭീഷണിയും ഉണ്ടായതായി വിസി ഡോ. സിസ തോമസ് ആരോപിച്ചു. ഒരു സംഘം വിദ്യാർഥികൾ വഴി തടഞ്ഞുവച്ച് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയും കാറിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തതായി അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ ഗുരുതര സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി എന്നിവർക്ക് വിസി നേരിട്ട് പരാതി നൽകി. സർവകലാശാല കാമ്പസിൽ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ തടസമില്ലാതെ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും തനിക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ വിസി പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സമരം ശക്തമാക്കി വിദ്യാർഥികൾ
വിവിധ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി എസ്എഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകലാശാലയിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ, വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് വിസി തികച്ചും നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ തീരുമാനിച്ചത്. സമരത്തോട് പൂർണമായി മുഖം തിരിക്കുന്ന വിസിയുടെ ഇത്തരം നിലപാടുകളിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാമ്പസിൽ പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയും വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

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അറസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷവും കാമ്പസിനുള്ളിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷ നിലവിൽ തുടരുകയാണ്. പൊലീസിനെയും ഭരണസമിതിയെയും ഉപയോഗിച്ച് സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. ഇതിനിടെ, വിസിയെ ആക്രമിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി വേണമെന്ന് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

KALADY SANSKRIT UNIVERSITY PROTEST
SFI ACTIVISTS ARRESTED KERALA
VC CIZA THOMAS COMPLAINT
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