വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നടക്കുന്നത് സംഘപരിവാർവത്കരണം; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ എസ്എഫ്ഐ
കാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കം ആർഎസ്എസ് അജണ്ടയാണെന്ന് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എം ശിവപ്രസാദ്
Published : September 21, 2026 at 1:56 PM IST
കാസർകോട്: കേരള സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ പെരുമാറ്റച്ചട്ട കരട് രേഖയിലെ കാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയ നിരോധന നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി എസ്എഫ്ഐ. പുതിയ കരട് ചട്ടം പിൻവലിക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവത്കരണത്തിന് നിർണായകമാണെന്നും എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എം ശിവപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കം ആർഎസ്എസ് അജണ്ടയാണെന്നും അദ്ദേഹം കാസർകോട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
സംഘപരിവാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് തടയിടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കരട് ചട്ടത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ധൈര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നും വന്ദേമാതരം മുഴുവനായി ആലപിച്ച കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ആകുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മാറ്റങ്ങൾ
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറി 120 ദിവസം തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ രണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർമാരെയാണ് മാറ്റിയത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ആസിഫ് കെ യൂസഫിനെ മാറ്റിയത് ധാർമിക വിജയമാണെന്ന് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് പറഞ്ഞതായി ജനം ടിവി പോസ്റ്റർ അടിച്ചിരുന്നു. വിഎച്ച്പിയുടെ താത്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചാണോ കേരളത്തിൽ ഡയറക്ടർമാരെ മാറ്റുന്നതെന്നും ആരുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് ആസിഫ് കെ യൂസഫിനെ മാറ്റിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
വലിയ ആർഎസ്എസ് അനുഭാവിയായ ബി അശോകിനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാക്കി നിയമിച്ചതിലും എസ്എഫ്ഐ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാനുള്ള പൂർണ അവകാശം അവർക്കുണ്ട്. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് നിയമിക്കേണ്ടതെന്ന് സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാം. എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാക്കി അശോകിനെ നിയമിച്ചത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്ന സമുദായ സ്നേഹം ആർഎസ്എസ് അജണ്ടയ്ക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതാണോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സ്വന്തം വകുപ്പിൽ വിഎച്ച്പി പറയുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ലീഗിനുള്ള പ്രസക്തി എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
സംഘപരിവാറിനെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി അവരുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നത് ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. സാധാരണ ഗതിയിൽ മുന്നണികൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ വകുപ്പുകളിൽ വലിയ മാറ്റം വരാറില്ല. മുൻപ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ലീഗിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ വകുപ്പ് ആർഎസ്എസിലേക്ക് പോയതെന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം മറുപടി പറയണം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് സംഘപരിവാർവത്കരണത്തിന് ആർഎസ്എസ് അതിശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ആർഎസ്എസിന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാന് സാധിക്കുമെന്ന എൽഡിഎഫിൻ്റെ വിമർശനം അക്ഷരംപ്രതി ശരിയാണെന്ന് ഓരോ ദിവസവും തെളിയിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 10 വർഷം മുൻപത്തെ ഇരുണ്ട കാലം വൈദ്യുതി പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ആ ഇരുണ്ട കാലം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also read:മാസപ്പടി കേസ്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യത