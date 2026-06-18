പിഎം ശ്രീ: മന്ത്രിമാരെ നേരിട്ട് കാണും, പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ സമരമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും നേരിൽ കാണാൻ തീരുമാനം.
Published : June 18, 2026 at 8:24 PM IST
തൃശൂർ: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി പിൻവലിക്കണം എന്ന് എസ്എഫ്ഐ . പിഎം ശ്രീ നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും നേരിൽ കാണുമെന്നും എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എസ് സഞ്ജീവ്. മന്ത്രിമാരെ കണ്ട് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുമെന്നും ഇന്ന് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നിട്ടും പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ സെക്രെട്ടറിയേറ്റ് മാർച്ച് ഉൾപ്പടെയുള്ള സമര പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പാർട്ടി നേതൃത്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ''പി എം ശ്രീ പിൻവലിക്കും വരെ പോരാടും. പിഎം ശ്രീ ഒപ്പിടണമെന്ന് കേന്ദ്രം പറയുമ്പോഴൊക്കെ മുൻ സർക്കാർ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുമായിരുന്നു. എസ്എഫ്ഐ ആ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. ഇന്നും അത് അങ്ങനെത്തന്നെ തുടരുന്നു. മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കും പി എം ശ്രീ എന്നാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ നിലപാട്," അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ സമൂഹത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് എസ്എഫ്ഐ പദ്ധതിയെ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ അത് പരിഗണിച്ച് ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞതാണ്. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കിയാൽ വിദ്യാർഥികളിൽ ആർഎസ്എസ് ബോധം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിഎം ശ്രീ പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എസ്എഫ്ഐ ആവർത്തിക്കുന്ന ആവശ്യം.
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കേരളത്തിൽ നടപ്പിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അത് തെളിയിക്കാൻ താൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും പി എസ് സഞ്ജീവ് പറഞ്ഞു. പിഎം ശ്രീ ഒപ്പിടൽ ആർഎസ്എസ്, കോൺഗ്രസ് ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സർവകലാശാലയിലേയ്ക്ക് ആർഎസ്എസുകാർ വരുന്നത് ഈ ഡീലിൻ്റെ ഭാഗം. വിസിമാർ മാപ്പ് പറയേണ്ടതല്ല ആവശ്യം, ഗവർണറുടെ സർക്കാർ അതൃപ്തി അറിയിക്കണം. റോജി എം ജോൺ നോക്കുകുത്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസിലായെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എസ് സഞ്ജീവ് ആരോപിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടതു കൊണ്ടുമാത്രം നടപ്പാക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ അഭിപ്രായം വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ധാരണാപത്രം എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചതാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്ന് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് എസ്എസ്കെ ഫണ്ടാണ്. തങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നയം മാറ്റി. ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതു കൊണ്ടുമാത്രം പദ്ധതി നടപ്പാവില്ല. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്.
Also Read: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തൽ: സംഘടനാ അടിത്തറ തകർന്നെന്ന് കുറ്റസമ്മതം; എന്നിട്ടും ധർമ്മടത്തെ വോട്ട് ചോർച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല