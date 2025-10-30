ETV Bharat / state

കാർഷിക കോളജിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; ഗേറ്റ് തകർത്ത് പൊലീസിനെ മറികടന്ന് പ്രവർത്തകർ

15000 രൂപ കൊടുത്ത് അഡ്മിഷന്‍ എടുക്കേണ്ട വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഇന്ന് നല്‍കേണ്ട തുക 89000 രൂപയാണ്. ആ തുകയില്‍ കുറവ് വരുത്തുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇനിയും ശക്തമായ സമരത്തിന് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 3:47 PM IST

കാസർകോട്: കാർഷിക കോളജുകളിലെ അമിതമായ ഫീസ് വർധനവിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എസ്എഫ്ഐ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളജിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. പ്രവർത്തകർ കോളജ് ഗേറ്റ് തകർത്ത് ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടന്ന് ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് കയ്യാങ്കളിക്കിടയാക്കി. കാമ്പസിന് അകത്ത് കടന്ന വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് വീണ്ടും തടഞ്ഞു. കാർഷിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നടന്നത്.

ഫീസ് വർധന പിൻവലിക്കുക, കാവി വത്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച്. എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പ്രണവ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫീസ് വർധന പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 15000 രൂപ കൊടുത്ത് അഡ്മിഷന്‍ എടുക്കേണ്ട വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഇന്ന് നല്‍കേണ്ട തുക 89000 രൂപയാണ്. ആ തുകയില്‍ കുറവ് വരുത്തുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇനിയും ശക്തമായ സമരത്തിന് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഈ സമരം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ തുടര്‍ച്ചയായി വലിയ സമരങ്ങള്‍ക്ക് എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്നും പ്രണവ് പറഞ്ഞു.

കാർഷിക കോളജിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ നടത്തിയ മാർച്ച് (ETV Bharat)

കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ധന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വിദ്യാർഥികളുടെ ഫീസ് കുത്തനെ ഉയർത്തിയ നടപടിക്കെതിരെ എസ്എഫ്ഐയുടെ വൻ പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലകളിലേക്കും പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കൂടിയ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ വെള്ളായണി ഗവ. കാർഷിക കോളജിലെ ബിഎസ്‌സി അഗ്രികൾചർ കോഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ച താമരശ്ശേരി പുതുപ്പാടി സ്വദേശി വി എസ് അർജുൻ്റെ വാർത്ത വലിയ വിവാദം ആയിരുന്നു. വെള്ളായണി ഗവ. കാർഷിക കോളജിൽ ചേർന്ന അർജുൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ 24ന് ആണ് ടിസി വാങ്ങിയത്. സെപ്റ്റംബർ 15ന് ആണ് 39,000 രൂപയടച്ച് കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടിയത്. ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ 50,000 രൂപ കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇതു താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണു ടിസി വാങ്ങിയതെന്നും അർജുൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേ സമയം ടിസി വാങ്ങി ഇറങ്ങിയ അര്‍ജുനെ അടിയന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരികെ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് സര്‍വകലാശാലാ അധികൃതര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കിയ വെള്ളായണി കാര്‍ഷിക കോളജ് അധികൃതര്‍, ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി അര്‍ജുന് ഇ-മെയില്‍ അയക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഫീസാണെങ്കില്‍മാത്രം എനിക്കത് കിട്ടിയാല്‍മതി എന്നായിരുന്നു അർജുൻ്റെ മറുപടി.

