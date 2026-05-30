ETV Bharat / state

ആര്‍ഷോയും കെ.വിദ്യയും ഒന്നിക്കുന്നു; വിവാഹം തിങ്കളാഴ്‌ച

എസ്എഫ്ഐ മുന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആര്‍ഷോയുംമുന്‍ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് കെ വിദ്യയും വിവാഹിതരാകുന്നു.

ARSHO VIDHYA MARRIAGE PM ARSHO AND K VIDYA MARRIAGE K VIDYA FAKE CERTIFICATE CASE FORMER SFI LEADERS MARRIAGE
P M Arsho and K Vidya (facebook)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 30, 2026 at 12:46 PM IST

|

Updated : May 30, 2026 at 1:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: എസ്എഫ്ഐ മുന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം ആര്‍ഷോയും എസ്എഫ്ഐ മുന്‍ നേതാവ് കെ വിദ്യയും വിവാഹിതരാകുന്നു. തൃക്കരിപ്പൂര്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫിസില്‍ തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് വിവാഹം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരുവരും സജീവമാണെങ്കിലും വിവാഹക്കാര്യം ഇതുവരെ പങ്കു വച്ചിട്ടില്ല.

ARSHO VIDHYA MARRIAGE PM ARSHO AND K VIDYA MARRIAGE K VIDYA FAKE CERTIFICATE CASE FORMER SFI LEADERS MARRIAGE
P M Arsho and K Vidya marriage (special arrangement)

മുന്‍ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ആര്‍ഷോ പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ്. നിലവില്‍ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാനസമിതിയിലും പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും അംഗമാണ്. ഉന്നത ഇടതുനേതാക്കള്‍ വരെ ആര്‍ഷോയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളും നിരവധിയുണ്ട്. കാസര്‍കോട് തൃക്കരിപ്പൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ വിദ്യ കാലടി സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാലയിലെ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ്. അധ്യാപക ജോലിക്കായി വ്യാജരേഖ ചമച്ച കേസിലെ പ്രതിയാണ് വിദ്യ.

എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചമച്ച കേസിൽ പൂർവ വിദ്യാർഥിനിയായ കെ.വിദ്യയ്ക്കെതിരെ 2023 ൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. കരിന്തളം ഗവ. കോളജ് അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിലെ ആർക്കിയോളജി പിജി വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ആർഷോ. പിന്നീട് പഠനം മതിയാക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള സർവകലാശാലാ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടർന്ന് എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു. പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി എസ്എഫ്ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം. ആർഷോ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു . ‘ജലം ചീറ്റുന്ന പീരങ്കിയല്ല, തീ തുപ്പുന്ന പീരങ്കിയുണ്ടേൽ കൊണ്ടുവാ. ഞങ്ങൾ തെരുവിലുണ്ടാകും. നമുക്ക് കാണാം’, ആർഷോ ഫെയ്‌സ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.

Also Read: "വന്ദേമാതരം ദേശീയ ഗാനമല്ല, മുഴുവന്‍ ആലപിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല": വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബിനോയ് വിശ്വം

Last Updated : May 30, 2026 at 1:04 PM IST

TAGGED:

ARSHO VIDHYA MARRIAGE
PM ARSHO AND K VIDYA MARRIAGE
K VIDYA FAKE CERTIFICATE CASE
FORMER SFI LEADERS MARRIAGE
ARSHO VIDHYA MARRIAGE ANNOUNCEMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.